Il borgo più glamour dell’estate si trova in Puglia, parola di Chiara Ferragni e di Dolce & Gabbana

Un evento di risonanza mondiale, come la presentazione di una collezione Dolce & Gabbana, che ha attirato centinaia di star e curiosi per le vie di uno dei borghi più caratteristici del nostro Paese. Tra questi, non poteva mancare Chiara Ferragni, che ha più volte ribadito il suo amore per questa Regione. Stiamo parlando della Puglia e di una delle sue più grandi particolarità. Un paese tra i più caratteristici, non solo del nostro territorio, che non ha eguali nel Mondo. Esageriamo? Scopriamolo insieme.

Una sfilata di altissima qualità, con capi che hanno reso omaggio al territorio. E, in particolare, al Comune in cui si è svolta, per le caratteristiche vie del centro. Ancora una volta, Dolce & Gabbana hanno lasciato il segno. Per presentare la loro collezione autunno inverno 2023, infatti, i due celebri stilisti hanno voluto una cornice speciale, omaggiandola, poi, con alcune creazioni davvero pregevoli. Insieme a loro, anche l’influencer numero 1 d’Italia, Chiara Ferragni, che ha lasciato, per qualche ora, il suo ultimo investimento sul Lago di Como per partecipare all’evento pugliese.

Dove è avvenuto tutto questo? Nella splendida Alberobello, uno dei borghi più belli del Mondo, famoso ovunque per i suoi trulli.

L’origine e la storia dei trulli

I trulli compaiono sul sito dell’UNESCO con questa breve descrizione: “tipiche abitazioni in pietra calcarea, esempi di edilizia in pietra e secco, tecnica risalente all’età preistorica”. Più di 1.500 sono stati costruiti nella sola Alberobello, altri sono sparsi lungo la Valle d’Itria. I più antichi si possono datare intorno alla fine del 1600.

La forma conica, il colore bianco, i tetti in pietra. Oggi tutto questo dà ad Alberobello una connotazione particolare, ma queste costruzioni sono sempre state sinonimo di semplicità. Addirittura di povertà, visto che erano le abitazioni temporanee dei contadini e dei pastori. Spesso costruite con materiale di scarto, senza la malta, per poter essere abbattute in breve tempo.

Il borgo più glamour dell’estate si trova in Puglia e si chiama Alberobello

Alberobello è visitata annualmente da migliaia di turisti che rimangono affascinati dai trulli, ma non solo. Perché è chiaro che questa tipica costruzione la contraddistingua inevitabilmente, ma non bisogna dimenticare che nel paese ci sono altre attrazioni da visitare. A partire dalla Basilica dei Santi Medici Cosma e Damiano, con le sue due alti torri campanarie che svettano sull’abitato. Costruita a fine 1800, risulta incompleta, perché nel progetto originario c’era una cupola che non è mai stata realizzata.

La migliore veduta della città si ha dal Balcone di Lucia in Piazza del Popolo. Da qui si possono scattare le fotografie migliori, prima di immergersi nei Rioni Monti e Aja Piccola e fare una vera “scorpacciata” di trulli, tra botteghe artigiane, piccoli musei e graziosi ristoranti, passeggiando per le strette vie. Il secondo, in particolare, è il quartiere più antico e caratteristico.

Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO

Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO dal 1996, ad Alberobello, sempre a forma di trullo, si può visitare la Chiesa di Sant’Antonio, costruita nel 1927, seguendo l’architettura principale dei due rioni. Altre due opere caratteristiche, impossibili da non vedere, sono il Trullo Siamese, oggi sede di un negozio di souvenir, ma che leggenda narra esser stata un’abitazione dove due fratelli convissero con la stessa amata. E il Trullo Sovrano, unico esemplare a due piani, oggi sede del Museo del Patrimonio Culturale di Alberobello, all’interno del quale possiamo trovare arredi e oggetti d’epoca. Al suo interno, d’estate, si svolgono numerosi eventi culturali.

Il borgo più glamour dell’estate si trova in Puglia, ad Alberobello, che, dopo aver ospitato la suggestiva sfilata di Dolce & Gabbana, è pronto ad accogliere tutti quei turisti che decideranno di conoscerne la particolarità attraverso una visita che chiunque dovrebbe fare, almeno una volta nella vita.