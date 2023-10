Il setup rosso mensile del 18 ottobre ha decretato: si scende, e la discesa potrebbe essere del 10%. Non c’è scampo, sembra proprio così! Il setup rosso del 4 agosto che aveva intercettato il massimo annuale, proiettava un ribasso fino al successivo setup rosso del 30 novembre. Sembra quasi scontato ora che questo sarà il tragitto. Tutto contrario al percorso campione annuale statico che avevamo indicato a inizio anno. Il 2023 è stato un anno di forti rialzi come da attese, ma forse il meglio è passato per il momento.

E il rally natalizio? Probabilmente non ci sarà. Assisteremo a un flebile rimbalzo dal 30 novembre in poi. Si chiude un ciclo oggi collegato al minimo del 17 ottobre dello scorso anno. Le prossime date importanti saranno il 30 ottobre, il 3 novembre, il 30 novembre (setup rosso), il 5 dicembre e il 23 dicembre. Attenzione quindi, da ora potrebbe cadere un coltello, occhio a non afferarlo mentre cade! Il sell off bussa alle porte di Wall Street, vediamo cosa potrebbe accadere e i livelli da monitorare.

Cosa farebbe cambiare il percorso ribassista

Ieri avevamo scritto che il time frame mensile che punta al ribasso, avrebbe potuto portare al ribasso anche il giornaliero e il settimanale. Sembra che stia accadendo, tranne che venerdì in chiusura di contrattazione leggeremo livelli di prezzo che potrebbero sconfessare quest’ultima tesi.

Ecco i livelli che venerdì in chiusura potrebbe sconfessare un ribasso del 7/10%. Sono prezzi superiori a:

Dow Jones

33.253

Nasdaq C.

13.277

S&P500

4.284.

Il sell off bussa alle porte di Wall Street: meglio stare in allerta

La seduta di contrattazione del giorno 18 ottobre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.665,08

Nasdaq C.

13.314,30

S&P500

4.314,60.

Tutto sembra propendere per un ribasso allae porte. Questo non dovrebbe intaccare la tendenza di lungo termine. La nostra view è la seguente: qualsiasi cosa accadrà da ora in poi, il 30 novembre probabilmente dovrebbe far ripartire al rialzo la tendenza di lungo termine. Vedremo cosa accadrà da domani in poi.

Meglio essere cauti frattanto.

Lettura consigliata

I mercati non superano la prova del nove e ora potrebbe essere iniziato un forte sell off