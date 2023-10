Ieri scrivevamo che oggi setup mensile rosso si sarebbero decise le sorti forse fino al 30 novembre. I mercati non superano la prova del nove e ora potrebbe essere iniziato un forte sell off. Le tendenze mensili, settimanali e giornaliere sono ribassiste e questo potrebbe premere i prezzi al ribasso. Questo, proprio in un momento dove la ciclicità è a favore di rialzo e ottobre poteva essere di bottom. Se questo segnale verrà confermato, si scenderà fino al 30 novembre, prima decade di dicmbre. Il rally natalizio forse è già finito, ed è stato confinato nel rialzo fra il 6 ottobre ad oggi. Mala tempora currunt e ora potrebbe tornare il panico che non si vedeva da tempo.

Il setup rosso sortisce i suoi effetti

Su queste pagine già dal 4 agosto abbiamo iniziato a mettere in dubbio la continuazione del rialzo annuale. Il motivo era semplice: in base all’alternanza dei nostri setup rossi annuali, al massimo segnato intorno al 4 agosto doveva seguire un minimo il 30 novembre.

Questo eventuale ribasso non dovrebbe intaccare il trend di medio lungo termine che rimane rialzista. Anzi, il movimento atteso dovrebbe essere un buon punto di ingresso di lungo termine. Ribassi fra il 10 e il 20% nella storia dei mercati hanno sempre dato occasione di ingresso in ottica 7/10 anni sulle Borse mondiali. Su questo orizzonte temporale, le Borse mondiali hanno sempre dato rendimenti positivi con probabilità dell’80% circa.

I mercati non superano la prova del nove e ora potrebbe essere iniziato un forte sell off: i livelli di breve termine

Alle ore 20:33 della seduta di contrattazione del giorno 18 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.180

Eurostoxx Future

4.117

Ftse Mib Future

28.080

S&P500

4.333,74.

La volatilità ha confermato il segnale di minimo generato ieri. Le cose non si mettono bene.

