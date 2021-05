Le pulizie di primavera sono sempre molto impegnative. Il desiderio di rinnovare e far risplendere l’abitazione diventa immediatamente più vivo con l’arrivo della bella stagione. Ma cos’è davvero indispensabile per avere tutto lindo e pulito con il minimo dello sforzo? Il segreto per una casa brillante e pulita senza troppa fatica è possedere qualcuno di questi straordinari oggetti. Si tratta di furbi strumenti grazie ai quali semplificare notevolmente l’attività di pulizia quotidiana. Ecco subito di quali si tratta.

Gomme magiche

Il primo strumento fondamentale nelle pulizie è la gomma magica. Gli utilizzi di questo furbo oggetto sono davvero tantissimi e la buona notizia è che il suo utilizzo fa risparmiare davvero tanto tempo. Il materiale è la schiuma di melammina e queste spugne sembrano riuscire a rimuovere anche le macchie più assurde. Basterà bagnarle leggermente e le macchie presenti sulle pareti di casa, su battiscopa o scarpe spariranno magicamente. Ma poiché il segreto per una casa brillante e pulita senza troppa fatica è possedere qualcuno di questi straordinari oggetti, eccone subito altri.

Ganci di sospensione

Questi sono dei ganci installati su adesivi da poter applicare praticamente ovunque. È possibile scegliere grandezza e destinazione. Tanto per fare un esempio, questi ganci sono perfetti da attaccare dietro i piccoli elettrodomestici da cucina. In questo modo è possibile mantenere i fili della corrente sempre in ordine e ben raccolti dietro l’elettrodomestico.

Oppure essi sono utili per appendere un filo di corrente dietro la scrivania o un misurino dosatore dietro la zuccheriera. Perfetti anche come ganci per le tende e porta spazzolini, questi strumenti amici aiutano a mantenere la casa in ordine.

Spolverino estendibile

La pulizia dei lampadari o della superficie superiore degli armadi è sempre molto complicata. Si tratta di altezze difficilmente raggiungili senza una scala o un supporto simile. Per questo motivo è utile avere in casa uno spolverino estendibile e pieghevole. Questo consentirà di raggiungere anche le zone più impervie.

Scrubber elettrico

Molti non conoscono questo validissimo strumento nelle pulizie. Si tratta di una sorta di spazzola motorizzata grazie alla quale rimuovere anche lo sporco più ostinato. È normalmente dotata di una prolunga che consente di raggiungere anche i posti più impensabili.

All’interno della confezione è possibile trovare tantissime spazzole di forma e setole diverse. Alcune sono perfette per la ceramica o i pavimenti, altre per le superfici del bagno e altre ancora per vetri o angoli nascosti.

