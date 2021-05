La serie TV che sta facendo impazzire tutti, tratta da un romanzo distopico, è ora disponibile. Ne parlano i ragazzi al bar, le mamme con le amiche e i papà con gli altri papà. Insomma sembra veramente essere la serie TV che stavamo aspettando, e non possiamo allora non vederla. A volte crudo, ribelle e frutto di una fantasia che strizza l’occhio al presente, Il racconto dell’Ancella romanzo scritto da Margaret Atwood è la serie TV del momento.

Prima della serie TV

Come appunto abbiamo già scritto sopra, la serie TV è tratta dall’omonimo romanzo scritto dalla Atwood nel 1985, arrivato poi in Italia nel 1988. Il libro ha vinto moltissimi premi e da questo è stato tratto anche un film nel 1990 per la regia di Volker Schlöndorff.

Nel 2017 Bruce Miller decide di realizzare una serie TV che ha visto il suo debutto sulla piattaforma video on demand Hulu il 26 aprile dello stesso anno. In Italia arriva nel 2017, ma solo su TIMvision. Mentre oggi è la serie TV più discussa del momento.

Sul canale di TIMvision è possibile trovare tutte e quattro le stagioni, il primo episodio dell’ultima stagione è andato in onda il 29 aprile 2021. La serie TV però si trova pure su Amazon Prime Video, anche se al momento è disponibile solo la prima stagione.

Ma di cosa parla?

La storia è il vero cuore pulsante della serie TV e ovviamente anche del libro, che si trova ancora in commercio per chi ama leggere. La serie è ambientata negli Stati Uniti del futuro, in un mondo abbattuto da radiazioni atomiche dove il tasso di fertilità è minimo a causa di queste.

Solo alcune donne sono ancora fertili e hanno quindi il dono di rimanere incinta. Queste donne, che vengono chiamate ancelle, sono assegnate a delle famiglie d’élite con il compito di dar vita a dei bambini. In uno Stato quindi oppressivo e puritano una donna ha il coraggio di ribaltare la sua situazione e di ribellarsi alla società per tornare allo status quo.

Approfondimento

