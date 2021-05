Ecco le soluzioni naturali ed efficaci per alleviare il fastidioso prurito alla gola e provare sollievo immediato.

Capita che in alcune giornate, alcuni di noi soffrano di fastidi alla gola, alcune volte può essere il bruciore, altre il gonfiore o il prurito. Questa sensazione fastidiosa e che ci rende più nervosi non sempre è di facile soluzione, quindi spesso si aspetta che passi da solo.

Le cause del prurito alla gola possono essere molteplici, da un’infezione a un’allergia oppure anche la vicinanza al fumo può incidere su questo fastidio.

Esistono però dei rimedi che ci aiutano ad alleviare il fastidioso prurito alla gola e provare sollievo immediato. Questi rimedi, sono quelli che definiamo come soluzioni indicate dalla nonna, al posto di ricorrere a farmaci da banco. C’è da dire che se questo problema persiste è giusto rivolgersi al proprio medico di base, cosi da capire le reali cause.

Infuso di zenzero

L’infuso di zenzero è ottimo per alleviare il prurito alla gola, inoltre è un ottimo calmante in caso di tosse e rilassa le vie respiratorie. Fare questo infuso è semplice, mettiamo in un pentolino 200 ml di acqua e quando sarà vicino all’ebollizione, aggiungiamo lo zenzero grattugiato o a cubetti. Lasciamo in posa per circa dieci minuti e non appena l’acqua avrà raggiunto il colore giallastro, potremo mettere il tutto in una tazza. Si consiglia di non rimuovere i pezzi di zenzero, anzi sarebbe meglio masticarli. Se lo gradiamo possiamo addolcire il nostro infuso con del miele, anche questo ha un effetto calmante sul fastidioso prurito alla gola.

Gargarismi all’aceto di mele

L’aceto di mele sembra essere la soluzione a tutto, utilizzato molto in cucina e in cosmetica, può essere un rimedio anche in questo caso. Con l’aceto di mele è possibile effettuare dei gargarismi, basterà unire questo con dell’acqua calda e fare dei gargarismi per quindici secondi circa. Attenzione a non deglutire, sputiamo via il tutto e ripetiamo l’operazione almeno per tre volte.

