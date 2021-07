Molti amano fare giardinaggio per avere le proprie piante direttamente in casa. In tanti, infatti, adorano poter coltivare pomodori, zucchine e tanti altri ortaggi per sapere cosa mettere in tavola. Inoltre, alcune persone trovano quest’attività divertente e rilassante. Insomma, i motivi che spingono a fare giardinaggio sono davvero infiniti. E ogni persona ha la propria ispirazione e il proprio scopo. Ma sono tutte accomunate dal risultato che questa abitudine può avere sull’umore.

Sembra impossibile ma ecco cosa accade al nostro corpo quando coltiviamo in giardino

A rivelarci cosa accade quando facciamo giardinaggio è uno studio davvero interessante che studia con attenzione tutti gli effetti di questa abitudine. Secondo la ricerca, intanto quest’azione ci aiuta a dimagrire, ridefinendo i muscoli e bruciando il grasso. Inoltre, secondo gli studiosi, questo tipo di esercizio pesa meno sulla psiche, essendo fatto all’aria aperta e alla luce del sole. Dunque, sappiamo come prima cosa che sicuramente può far bene alla nostra fisica. Ma non è finita qui.

Ecco tutti gli altri effetti che il giardinaggio può avere secondo la ricerca

Il giardinaggio, inoltre, ci aiuta a diminuire il livello di stress e di ansia. L’aumento di serotonina durante questa abitudine, infatti, è riportato da tante altre ricerche. Perciò stiamo parlando di conseguenze positive non solo sul nostro fisico. E già questo per molti forse basterebbe. Ma in più potremmo sfruttare il giardinaggio anche per arrivare a un livello di tranquillità e serenità molto elevato. Insomma, i benefici sono davvero tantissimi e anche se sembra impossibile ma ecco cosa accade al nostro corpo quando coltiviamo in giardino! Sicuramente chi già compie questa azione potrà confermare la sensazione di pace che si prova. Ma per chi ancora non si è mai avvicinato a questa pratica, questo articolo potrà sicuramente rappresentare un’ispirazione!

