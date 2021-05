Nonostante le piante necessitino di cura costante non è così difficile. Basta innaffiarle ogni giorno e concimarle. Oltre al concime, potrebbero essere utili che degli oggetti che troviamo in casa. Il segreto per rendere le piante meravigliose da far invidia a tutti sta negli oggetti delle nostre cucine.

La carta stagnola

Sembra uno scherzo ma la carta stagnola può aiutarci affinché le nostre piante siano sempre rigogliose. Come sappiamo le piante necessitano della luce solare ed è per questo che le piante da appartamento devono essere posizionate in punti strategici. La carta stagnola può essere un valore aggiunto in tal senso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Prendiamo un quadrato di carta stagnola piegandolo per tre volte. Avremo così un rettangolo dove posizioneremo un bastoncino in legno verso il centro e lo chiudiamo. Infiliamo il bastoncino con la carta stagnola dentro il terriccio della pianta in vaso. Perché?

Perché la carta stagnola riflette la luce permettendo alla pianta di crescere in modo uniforme.

Acqua e chiodi arrugginiti

Se la nostra pianta presenta una colorazione giallastra o si sta per ammalare, proviamo questo rimedio utilizzando i chiodi. Basta trovare qualsiasi cosa in ferro, non solo i chiodi. L’importante è che il ferro sia arrugginito. Mettiamo i chiodi dentro una bottiglia d’acqua e la agitiamo. Facciamo dei fori nel tappo e annaffiamo il terreno con questa miscela. Perché il ferro deve essere arrugginito?

Perché la ruggine aiuta a promuovere l’ossigeno e così facendo la nostra pianta rinvigorirà.

La spugna per piatti

Prendiamo la spugna per piatti e la tagliamo a metà mettendola dentro il vaso in verticale. Innaffiando noteremo che la spugna si impregnerà d’acqua e la distribuirà equamente e in modo uniforme per tutto il terreno.

Ecco perché il segreto per rendere le piante meravigliose da far invidia a tutti sta negli oggetti delle nostre cucine.

Approfondimento

Ecco l’errore da non fare assolutamente se si vuole coltivare nel proprio giardino delle erbe aromatiche rigogliose e profumate.