Anche le più golose di noi sanno che quando si aspetta un bambino ci sono dei cibi che è meglio evitare. Anzi, non si tratta solo di alimenti ma anche di bevande: l’alcool è ad esempio sconsigliato. È però difficile ricordare tutti i cibi che sono da evitare.

Tra questi ne spicca uno molto amato che però porta dei rischi. Ecco il pericoloso cibo che le donne incinte devono assolutamente evitare anche se è buonissimo per una ragione ben precisa.

Un rischio per i nascituri

Il rischio arriva da un parassita molto particolare in grado anche di cambiare la nostra personalità, la toxoplasmosi. Molti di noi ne sono infettati almeno una volta nella vita senza nemmeno accorgercene. Raramente, quindi, la toxoplasmosi è pericolosa. Le cose cambiano però quando una donna è in gravidanza. In questo caso, infatti, la toxoplasmosi può provocare danni anche irreparabili al nascituro.

È quindi importante scoprire se ci siamo già ammalate in passato o no. Le donne che non sono ancora immuni devono quindi fare attenzione a certi cibi. La toxoplasmosi può infatti essere presa anche da alcuni cibi. Ecco il pericoloso cibo che le donne incinte devono assolutamente evitare anche se è buonissimo: il prosciutto crudo. Non dobbiamo però disperarci, perché ci sono dei modi in cui questo cibo può comunque essere mangiato.

Alcune eccezioni

Il parassita della toxoplasmosi viene muore se sottoposto ad alte temperature sopra i 60 gradi. Per questa ragione i cibi crudi come prosciutto crudo, speck, salsiccia ma anche verdure poco lavate possono essere contaminate. Se non sappiamo qual è l’origine del prosciutto crudo il consiglio è quello di non mangiarlo.

Ci sono però dei casi in cui è possibile mangiare lo stesso questo cibo. La toxoplasmosi non resiste anche al freddo acuto, per cui i cibi surgelati sono sicuri. Anche la lunga stagionatura aiuta a liberarsi di questo parassita. I salumi stagionati per più di 18 mesi sono quindi sicuri. Non è però sempre facile sapere come è stato conservato il cibo, per cui, se si vuole mangiare il prosciutto crudo, bisogna fare particolare attenzione.