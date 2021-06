Solitamente, si crede che la vita media di una lavatrice duri poco più a lungo della durata della sua garanzia, e che poi sia da buttare.

Anche se a volte è così, questo in realtà dipende moltissimo da come si usa l’elettrodomestico, perché conoscendo i modi migliori per prendersi cura della lavatrice, questa potrà durare molto più a lungo. Per cui, vediamo quali sono le accortezze da riservarle.

Come pulire e prendersi cura della lavatrice per farla durare più a lungo

La lavatrice è certamente uno degli elettrodomestici più utili ed irrinunciabili che esistano, e seguendo questi accorgimenti durerà più a lungo:

usare il programma di lavaggio a 90° almeno una volta al mese: questo servirà ad evitare la formazione di muffe. Infatti, l’alta temperatura previene questo fastidioso problema;

lavare l’interno con prodotti specifici: anche se prodotti come l’aceto e il bicarbonato possono essere una soluzione saltuaria per pulire l’elettrodomestico, se si usano spesso possono danneggiarlo. Per cui, è sempre preferibile impiegare i giusti prodotti;

check up di filtro, guarnizioni e vaschette: almeno un paio di volte all’anno, è fondamentale controllare e ripulire il filtro queste componenti;

leggere il manuale: conoscere la propria lavatrice è importante tanto quanto pulire e prendersi cura di lei, per farla durare più a lungo. Infatti, in questo modo si imparerà a rispettare le sue esigenze, come utilizzare i programmi di lavaggio e quanto detersivo usare.

Errori da evitare

I precedenti consigli sono fondamentali, ma solo se non si commettono alcuni errori molto comuni. Ad esempio, la cosa peggiore che si possa fare è scegliere un prodotto di scarsa qualità. Per un risparmio immediato, si avrà una lavatrice di bassa qualità e che probabilmente darà molti problemi dopo pochi anni dall’acquisto.

Infine, attenzione alle tasche: gli oggetti come le monete possono seriamente compromettere la lavatrice, per cui è fondamentale controllare le tasche ad ogni capo prima del lavaggio.

Per cui, seguendo questi consigli ed evitando gli errori più comuni, la lavatrice durerà a lungo e senza dare problemi.

Ecco come risolvere per sempre il problema dei peli e dei pelucchi sul bucato con questo semplicissimo trucchetto