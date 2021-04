Curare il nostro giardino richiede tempo, molta pazienza, attenzioni costanti e, perché no, la conoscenza di qualche segreto.

Ottenere abbondanti produzioni, se disponiamo di alberi da frutto, diventa ancora più impegnativo ma il gioco vale decisamente la candela.

Le coltivazioni di frutta non sono semplici e dobbiamo considerare che passeranno anni prima di ottenere il raccolto come lo desideriamo.

A volte può succedere che non si riesca ad ottenere i risultati proposti ma non dovremo abbatterci.

Per questa ragione sveleremo il segreto per ottenere un abbondante raccolto dai nostri alberi da frutto in poche e semplici mosse ma di qualità.

La soluzione

Mentre attendiamo il nostro raccolto dovremo eliminare i fiori, così la pianta concentrerà tutte le sue energie nella crescita.

Se vogliamo ottenere frutti in breve tempo dovremo optare per una varietà nana, più semplice da curare.

Uno degli aspetti fondamentali per permettere alla pianta di produrre ottimi frutti è la potatura.

Per procedere a questa operazione dobbiamo armarci di attrezzi da giardino sempre disinfettati e affilati, per non fare danni potenzialmente irrimediabili.

Nel momento in cui la pianta è giovane bisogna irrobustirla potando solo i rami deboli, così formerà un tronco forte favorendo una crescita rigogliosa.

Controlliamo periodicamente la presenza di eventuali di parassiti, fondamentale per preservare la qualità della nostra frutta.

Preveniamo mantenendo il terreno nelle migliori condizioni, raccogliendo da terra, togliendo le erbacce ed eliminando i rami indeboliti.

Non bisogna ostacolare l’impollinazione ma favorirla assicurandosi di avere in giardino alcune specie fiorite che attirano le api.

Una volta che saranno cresciuti i frutti, dovremo raccoglierli altrimenti avremo una produzione più scarna l’anno successivo.

Ecco il segreto per ottenere un abbondante raccolto dai nostri alberi da frutto con poche e semplici mosse.

Combattere lo stress

È possibile crescere alberi da frutto in casa, queste ci sollevano l’umore e allo stesso tempo ci danno ottima frutta biologica.

Il giardinaggio è un modo per combattere l’ansia e lo stress, si creerà con l’alberello in questione una relazione che ci farà stare bene.

È un modo per eliminare le preoccupazioni quotidiane, dedicandoci solo al nostro momento di svago.