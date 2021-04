La vecchia e triste storia della dieta è sempre la stessa: gli amici vanno a mangiare la pizza fuori e noi restiamo a casa. Presi dal senso del dovere, ci priviamo di uno dei più grandi piaceri della vita: mangiare in compagnia. Ma non è detto che la rinuncia continua e forzata sia sempre la scelta migliore. La dieta è uno stile di vita che deve portare benefici anche a livello psicologico, per questo non è giusto toglierci uno sfizio ogni tanto. Basta andare in pizzeria in modo consapevole, sapendo scegliere e senza sfondarci di fritti ed evitando le pizze più caloriche. Vediamo dunque 3 pizze da scegliere tranquillamente dal menù senza contare le calorie anche durante la dieta.

Partiamo dall’impasto

Il problema della pizza in un contesto di dieta è ovviamente l’alta percentuale di carboidrati presenti nell’impasto. Chiaro è che eliminare i carboidrati in pizzeria è impossibile. Tuttavia possiamo chiedere impasti che hanno un minor impatto glicemico. Stiamo parlano dell’impasto integrale, al farro o ai 5 cereali. Inoltre è sempre bene prediligere impasti lievitati più di 24 ore e magari con lievito madre, molto più digeribili. Se non siamo abituati a mangiare la pizza a causa della dieta, è possibile che il lievito non naturale ci gonfi.

Ma una volta seduti a tavola davanti al menù, quali pizze possiamo scegliere senza pensieri?

3 pizze da scegliere tranquillamente dal menù senza contare le calorie anche durante la dieta

È chiaro che dobbiamo prediligere pizze semplici, che non significa assolutamente rinunciare al gusto. Le 3 pizze meno caloriche in assoluto sono le seguenti. La prima è la pizza margherita, che ha 270 calorie ogni 100 grammi. Tendenzialmente è lei la pizza più consigliata da tutti i dietologi. La seconda è la pizza rossa con verdure grigliate, che ha 240 calorie ogni 100 grammi. In questo caso le calorie si abbassano per l’assenza della mozzarella. L’ultima è la pizza rossa con prosciutto crudo e funghi, che ha circa 300 calorie ogni 100 grammi. Con queste tre pizze andiamo sul sicuro: diciamo sì agli amici. Il dietologo sarà certamente d’accordo con noi.