Il segreto per fermare la caduta dei capelli: ecco qual è l’ingrediente naturale scelto da Angelina Jolie per avere una chioma da 10 e lode

Sembreremo subito più giovani se i nostri capelli saranno sani, forti e lucenti, semplicemente grazie al migliore estratto naturale già famoso tra i Vip.

Quando abbiamo i capelli puliti e in ordine, ci sentiamo subito più belli e a nostro agio. Basta uno shampoo, una buona maschera, e la nostra immagine guadagnerà immediatamente fascino e bellezza. Con il passare degli anni, però, è normale che anche i nostri capelli subiscano dei danni. Più andiamo avanti con l’età e più le fibre capillari si assottiglieranno, rendendo la nostra chioma meno folta e i capelli più radi e deboli. È normale che sia così, ma allora come fanno i Vip ad avere capelli sempre belli nonostante l’età che avanza? Molti di noi penseranno ai classici “aiutini costosi”, come extension e trapianti vari, ma non è tutto qui.

Esistono, infatti, anche rimedi del tutto naturali che possono aiutarci a mantenere belli a lungo i nostri capelli, senza utilizzare alcun artificio. Alcune stelle dello star system mondiale ne hanno già scoperto uno, soprattutto quelle più attente all’ambiente e alla propria salute. In particolare, questo metodo è molto amato dalla bellissima Angelina Jolie, da sempre dedita ai bisogni dei più deboli e alla cura dell’ambiente. Pare che la famosa attrice, da quando ha scoperto le potenzialità di questo ingrediente, non potrebbe più farne a meno! Vediamo di cosa si tratta.

Il segreto per fermare la caduta dei capelli: altroché lozioni, la vera rivoluzione è l’estratto naturale di una pianta molto diffusa

La vita di Angelina Jolie sembra un film. Bellissima sin da ragazza, è diventata l’attrice più famosa al Mondo. Ed è stata sposata all’attore più bello di sempre, Brad Pitt, con cui ha cresciuto 6 figli. La Jolie è una grande amante dell’Italia, dove in passato ha comprato casa e dove l’attrice viene spesso in vacanza.

Pare che la star di Hollywood ami, in particolar modo, l’arte, i paesaggi e la natura del Belpaese. Sarebbe proprio l’amore per la natura che avrebbe spinto Angelina Jolie a cercare un metodo naturale per ripristinare la bellezza dei suoi capelli.

Questa pianta spesso presente sui nostri balconi

La Jolie, oltre ad essere una bellissima donna, è famosa per la sua lunga chioma castana, lucente e sana, che ha sempre curato con grande passione. Ultimamente, secondo i beninformati, pare che l’attrice abbia iniziato ad usare l’estratto di portulaca oleracea per la cura dei suoi capelli.

Non sono in molti a saperlo, eppure pare proprio che questa pianta abbia un effetto davvero benefico sui capelli e sul cuoio capelluto. Questa pianta conterrebbe sali minerali e componenti essenziali, come l’acido alfa linoleico, che garantirebbe un doppio vantaggio. Prima di tutto aiuterebbe a mantenere il cuoio capelluto idratato e ben pulito, ma non solo.

Capelli più forti e lucenti

La portulaca farebbe molto bene anche alla struttura del capello. In che modo? L’estratto naturale di questa pianta rinforzerebbe le fibre del capello e riuscirebbe, in tal modo, a renderlo più sano, luminoso e forte. Ecco quale sarebbe il segreto per fermare la caduta dei capelli e per renderli più belli e lucenti in modo completamente naturale. La natura ci aiuta, dobbiamo solo sapere come usarla a nostro vantaggio.