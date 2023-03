Dentino sotto il cuscino dei bambini: la vera storia della fatina dei denti è semplicemente agghiacciante

Quando tuo figlio perde un dentino, sei abituata a metterlo sotto il cuscino del suo lettino ricompensandolo, il giorno seguente, con una moneta. Questa usanza così dolce e molto conosciuta ha in sé qualcosa di inquietante che non conosci.

Intorno ai 5 o 6 anni di età, i bambini iniziano a perdere il primo dentino da latte, primo di una lunga serie. Come molti, anzi, praticamente tutti, sei abituata a raccogliere questo dentino caduto e a metterlo, la stessa sera, sotto il cuscino di tuo figlio. La leggenda tramandata dal folklore nostrano vuole, infatti, la visita notturna della fatina dei denti. Che si appropria del piccolo dente, lasciando in cambio una moneta al bambino. Che al risveglio sarà meravigliato e felice. Questa usanza molto tenera e di tutti, nasconde, però, un’origine spaventosa.

Dentino sotto il cuscino dei bambini: quello che non sai

Forse sei abituata alla figura della fatina dei denti come quella di un personaggio da fiaba. Ma l’origine di questo mito del folklore popolare è tutt’altro che fiabesca. In realtà, la leggenda inizia dalla tragica vita di Sant’Apollonia, vergine e martire morta nel 249 Dopo Cristo ad Alessandria d’Egitto. Sant’Apollonia dedicò la sua intera vita a diffondere la fede cristiana. Fu diaconessa della Chiesa di Alessandria in un tempo di feroci persecuzioni, dovute ai contrasti tra cristiani, ebrei e pagani.

All’età di 40 anni, venne catturata dai pagani e il martirio inflittole fu semplicemente terribile: tutti i denti le furono strappati con una tenaglia e le venne rotta la mandibola. La povera Santa morì, infine, bruciata su un rogo pregando ad alta voce. Pochi sanno che proprio da qui nacque la leggenda della fatina dei denti e del dentino sotto il cuscino dei bambini. Lasciato per la bocca della povera Santa, che offre loro, come ringraziamento, un dono, diventato successivamente una moneta per i più poveri. Certamente, con il tempo, la storia è stata privata di questa sua terribile origine.

E il topolino?

Non ha niente di terribile, invece, l’origine della storia del topolino dei denti, figura che si alterna alla fatina nel folklore della tradizione. La storia del topolino nacque, infatti, da una leggenda spagnola di fine ‘800, in cui si narra del figlio di un re, spaventato dalla caduta del dentino. Per rassicurarlo, la madre commissionò a uno scrittore un racconto: il protagonista era proprio un piccolo topo che portava doni ai bambini in cambio dei dentini persi.