Tutte le piante seguono un ciclo naturale, così come qualsiasi altro essere vivente. E così dunque anche quelle che abbiamo coltivato nel nostro orto con tanto amore e fatica, seguiranno inevitabilmente il corso del tempo. E andranno a perdere i fiori che avevamo visto sbocciare con emozione e soddisfazione. Come molti sapranno però, esistono dei modi per poter godere della bellezza dei fiori sbocciati per più tempo rispetto a quello che madre natura concede alle piante.

Ancora in tempo

Questo processo si chiama essiccazione. E consiste nel prelevare i fiori dalle piante ancora in salute, ed andarli ad essiccare per poterli conservare nel loro momento migliore. Si tratta a tutti gli effetti di un passaggio delicato, che nasconde alcune insidie. Difatti basta un attimo per sbagliare e non riuscire a mantenere il colore o la forma dei fiori. Per questo motivo, ecco svelato il segreto per essiccare le ortensie nel modo giusto e godersele ancora a lungo senza rovinarle, deformarle o scolorirle.

La giusta scelta

Le ortensie sono uno dei fiori preferiti di molti, e non è difficile capire perché. Grazie ai colori intensi e sgargianti che mostrano, dal rosso fuoco al blu mare, sono quasi sempre presenti nelle composizioni floreali degli orti casalinghi. Bene, proprio per questo, sveliamo come fare per conservare i fiori dell’ortensia senza sbagliare. Dunque ecco il segreto per essiccare le ortensie nel modo giusto e godersele ancora a lungo senza rovinarle, deformarle o scolorirle. Per prima cosa è necessario fare la scelta giusta quando si tratta di rimuovere i fiori. Infatti dovremo preferire quelli che già danno i primi segni di essiccazione, e non quelli ancora perfettamente in salute.

Quest’ultimi potrebbero non reggere il processo e rovinarsi, perdendo di qualità sia nella forma che nel colore. Mentre invece i fiori già leggermente secchi riusciranno a mantenersi nel corso dei giorni. In secondo luogo dobbiamo fare attenzione al gambo. Nel momento in cui lo rimuoviamo dall’ortensia infatti, ricordiamoci di eliminare qualsiasi impurità attorno al fiore. Ci riferiamo in sostanza a tutto il fogliame che lo circonda. Seguendo questi consigli, e conservando il tutto in un luogo poco umido, nel giro di pochi giorni avremo a disposizione dei bellissimi fiori secchi, pronti per essere usati per ottenere quel tocco di eleganza che cercavamo nell’arredamento.