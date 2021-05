I capelli sono una parte fondamentale della bellezza delle donne, bisogna dedicargli tempo e spesso anche spendere un po’ di soldi per comprare prodotti che ci aiutano ad averne cura.

Può capitare di aver tagliato troppo i capelli e ce ne siamo pentite, oppure che hanno una crescita troppo lenta e desideriamo averli lunghi il prima possibile.

In questo articolo sveliamo il segreto per accelerare la crescita dei capelli con pochi soldi e vedere i risultati già dopo un mese di utilizzo.

Spesso capita di aver speso soldi per dei prodotti che non si sono rivelati tanto efficaci così come riportato sulle etichette e non sappiamo come fare.

Esiste una soluzione a questo problema, uno shampoo preparato in casa il cui ingrediente principale è un prodotto naturale che conosciamo tutti.

Ecco il segreto per accelerare la crescita dei capelli con pochi soldi e vedere il risultato già dopo un mese di utilizzo.

L’ingrediente segreto di cui stiamo parlando e che è molto conosciuto è il carbone attivo.

Cosa è il carbone attivo

È una polvere inodore, insapore e non tossica.

Il carbone attivo deterge e purifica il cuoio capelluto, elimina la forfora e il prurito senza intaccare la difesa naturale della pelle. È utile per i capelli grassi, rinvigorisce i capelli sottili, rendendo la chioma più spessa.

Possiamo preparare comodamente in casa questo shampoo al carbone attivo, per far crescere i capelli velocemente.

Ecco la ricetta

a) 1/2 cucchiaio di carbone attivo;

b) 1 tazza di sapone di Castiglia;

c) 1/4 di acqua distillata;

d) 1 vaso di vetro;

e) 1 contenitore di shampoo vuoto.

Preparazione

Versare nel vasetto di vetro il sapone di Castiglia e l’acqua distillata. Mettere poco per volta il carbone attivo e mescolare bene tutti gli ingredienti.

Versare la soluzione ottenuta nel contenitore dello shampoo vuoto.

Può essere provato come scrub fai da te

Mescolare due cucchiai di carbone attivo con dell’olio di cocco.

Massaggiare il cuoio capelluto con questo composto e lasciare in posa per una ventina di minuti. Trascorso il tempo, sciacquare con acqua abbondante i capelli.

Quante volte usarlo?

Si consiglia di usarlo ogni 7/10 giorni.