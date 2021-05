Il Team di ProiezionidiBorsa è sempre pronto per i consigli e le soluzioni alle domande dei nostri lettori. Tanti sono stati gli articoli sul giardinaggio, sui concimi naturali, sull’orto e sulle erbe aromatiche.

Ormai sempre più persone tendono ad acquistare prodotti biologici. Anche frutta e verdura. Allora non c’è niente di meglio che piantare a casa propria gli alimenti che più adoriamo. Più biologico di così!

Ecco perché in questo articolo tratteremo di come fare crescere una pianta in salute e rigogliosa a chilometro zero e a costo zero.

Nessuno lo sa ma mettere i fagioli dentro una foglia ha effetti stupefacenti da restare a bocca aperta

Le proviamo tutte pur di far crescere le nostre amate piantine e i concimi naturali sono i migliori da utilizzare. Sia per risparmiare sia per un fatto “naturale”. Nessuno lo sa ma mettere i fagioli dentro una foglia ha effetti stupefacenti da restare a bocca aperta. Il motivo?

Provare per credere. Prendiamo un cucchiaio di fagioli piccoli e li posizioniamo dentro una foglia staccata o caduta. Bagnamo con lo spruzzino d’acqua i fagioli e chiudiamo la foglia per un paio di giorni. I fagioli devono essere ben coperti e la foglia non deve aprirsi, quindi magari serviamoci dell’aiuto di un elastico.

Dopo aver atteso e dopo aver aperto la foglia, realizzeremo che i fagioli saranno germogliati aumentando di dimensione. Li versiamo dentro al terreno di un vaso e li copriamo dallo stesso. L’effetto dopo qualche giorno sarà veramente stupefacente.

Avere la pianta di legumi a casa: cosa fare?

Il trucco più utilizzato dagli appassionati di giardinaggio per la pianta di fagioli è utilizzare il cotone idrofilo. Si mette del cotone in un bicchiere o in un altro contenitore di plastica e poi si versano giusto un po’ di fagioli borlotti. Li copriamo con un altro po’ di cotone e lo bagnamo con poca acqua. Facciamo attenzione poiché anche i fagioli devono essere bagnati. Mettiamo il contenitore in un luogo esposto alla luce solare. Il primo controllo lo andremo a fare dopo 3 giorni e poi bisognerà aspettare che la natura faccia la sua magia.

Approfondimento

