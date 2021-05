La soluzione last minute per un dolce dal sapore spettacolare, soffice e fresco da preparare subito

Pasticcieri o no, con questa ricetta non si sbaglia mai. Con ingredienti facili da reperire per una soluzione last minute, da preparare subito, per un dolce dal sapore spettacolare, soffice e fresco.

Alcuni sapori e odori sono da sempre molto apprezzati. Uno di questi è sicuramente l’intramontabile accostamento con fragole, limone e la panna il tutto avvolto in un soffice impasto.

La preparazione è molto semplice e veloce e se manca qualche ingrediente come le fragole, si potranno sostituire facilmente con altra frutta. La stessa alternativa si potrà avere per la crema e anche per la panna.

Ad esempio al posto della crema al limone si potrà utilizzare una confettura alla frutta e per la panna si potrà rivestire la torta con della cioccolata sciolta.

La ricetta qui riportata, realizzerà una delle torte perfette per occasioni last minute centrando l’obbiettivo con un dolce versatile e perfetto per ogni palato.

Ingredienti per la base

4 uova

250 g di farina

100 g di zucchero

Un bicchiere d’olio di semi

Mezzo bicchiere di latte

Una bustina di lievito per dolci

Ingredienti per la farcitura

2 uova (uno intero e un tuorlo)

120 g di zucchero

40 g di fecola di patate

250 g di acqua

la buccia di due limoni grattugiati

il succo di un limone

fragole e panna per la decorazione

Procedimento

Iniziare a preparare la torta inserendo in una planetaria le uova e lo zucchero che dovranno montare per qualche minuto fino a creare una crema ben amalgamata.

Successivamente aggiungere l’olio, il latte, continuare a mescolare ed infine aggiungere progressivamente la farina setacciata e il lievito. Lasciare per un minuto la planetaria montare tutti gli ingredienti fino a quando non si inizieranno ad intravedere le bollicine d’aria che indicano che l’impasto è pronto.

Preparare la tortiera scelta con un sottile strato di burro ed infine di farina e versare l’impasto pronto per essere infornato. Lasciar cuocere per circa 30 minuti a 180°C e testare la cottura con uno stuzzicadenti.

Non appena la base della torta sarà pronta lasciarla raffreddare per bene, tagliarla in uno o due strati e passare alla preparazione della farcitura. Sarà importante aggiungere la crema ben calda per farla aderire bene alle pareti del dolce. Prendere tutti gli ingredienti della crema, e mescolarli per bene con l’aiuto di una planetaria o sbattitore elettrico.

Successivamente prendere il composto e trasferirlo su una pentola su fuoco moderato e girare lentamente. Pian piano la crema inizierà ad addensarsi e quando arriverà al punto giusto versarla direttamente sul disco di torta da farcire e non assemblare alla fine la torta.

Lasciare a riposo per almeno 30 minuti in frigo e procedere con la decorazione di fragole e panna.