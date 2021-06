Il segreto di ortensie sane e rigogliose a costo zero è questo concime naturale che tutti abbiamo in casa

Durante l’estate la voglia di abbellire i giardini e i balconi aumenta sempre più. La natura si risveglia e dare colore alla propria casa è sempre una buona idea.

Tra le piante più diffuse su balconi e nei giardini troviamo, sicuramente, l’ortensia. Pianta che a prima vista può sembrare facile da coltivare e caratterizzata da meravigliosi fiori di diversi colori.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato di una particolare varietà di ortensia (consultare qui).

Nell’articolo attuale, invece, si andrà a trattare dei comportamenti da tenere subito dopo aver acquistato un’ortensia.

Infatti, è una pianta facile da coltivare a condizione di occuparsi attentamente di alcune cose.

Come curare la nuova arrivata

Quando si acquista una nuova ortensia presso un garden center, un vivaio o al supermercato bisognerà fare molta attenzione.

Infatti, è bene essere consapevoli che quello che si farà nel primo mese dall’acquisto getterà le basi per la sopravvivenza dell’ortensia.

Il primo fattore da non sottovalutare è legato al periodo di acquisto. Infatti, nel caso in cui la nostra ortensia arrivi a casa in giugno, nell’epoca della fioritura, si sarà avvantaggiati.

Tuttavia, sarà necessario non rinvasare la pianta fino a quando la fioritura non sarà terminata.

Nel periodo della fioritura, comunque, non dovrà mai mancare l’acqua e la pianta dovrà essere sistemata all’aperto in un luogo ombreggiato.

Nel caso in cui, invece, l’ortensia fosse stata acquista nel periodo tra marzo e maggio si sarà di fronte ad un esemplare uscito di serra.

Dalla serra al vivaio o al supermercato, sarà una pianta più delicata rispetto a quelle acquistate in estate.

Nel caso in cui facesse ancora freddo, con temperature al di sotto dei dieci gradi, bisognerà tenere in casa la pianta durante la notte.

La sistemazione dovrà essere, possibilmente, vicino a una finestra durante la notte ma sistemata all’esterno di giorno.

La posizione da prediligere è a mezz’ombra facendo attenzione ad annaffiare con costanza.

Nel caso in cui si volesse sistemare l’ortensia in giardino si consiglia aspettare la fine della fioritura, per evitare di rovinarla.

Il segreto di ortensie sane e rigogliose a costo zero è questo concime naturale che tutti abbiamo in casa

Oltre all’acqua, poi, ogni sette giorni bisognerà procedere con la concimazione utilizzando un prodotto liquido per ortensie o per piante acidofile.

Tra i concimi fai da te ottimi per le ortensie si consiglia l’utilizzo dei fondi di caffè.

Prendere dei fondi di caffè e versarci sopra circa 300 ml di acqua, il tutto andrà lasciato in infusione per circa due giorni. Diluire in un litro e mezzo di acqua e utilizzare per annaffiare.

Ecco perché il segreto di ortensie sane e rigogliose a costo zero è questo concime naturale che tutti abbiamo in casa.