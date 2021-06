La prova costume non sarà più un problema con i cinque alimenti che bruciano i grassi e accelerano il metabolismo

L’estate è alle porte e la prova costume è il pallino di tanti uomini e donne che si accingono ad andare al mare. In questo anno e mezzo di pandemia c’è chi ne ha approfittato per fare tanta attività fisica, ma c’è anche chi si è molto impigrito. In questo secondo caso la prova costume è un po’ più problematica rispetto a chi si è allenato con costanza. Ecco allora che iniziano le intense sedute in palestra e le corsette al parco almeno tre volte a settimana. Tuttavia, non basta praticare una regolare attività fisica ma è necessario anche mangiare in modo corretto ed evitare gli eccessi. A questo proposito, i nostri esperti di dieta e alimentazione vogliono fornire ai nostri Lettori qualche consiglio su come rimettersi in forma in vista dell’estate.

La prova costume non sarà più un problema con i 5 alimenti che bruciano i grassi e accelerano il metabolismo

Forse non tutti lo sanno ma la natura ci viene sempre in aiuto, anche quando si tratta di dieta. Ecco infatti che esistono alcuni alimenti definiti brucia grassi che sono ottimi per la nostra salute e il nostro fisico.

Il primo tra questi è conosciuto per essere il depuratore naturale per eccellenza. Stiamo parlando del tè verde che grazie alle sue proprietà diuretiche riesce a sgonfiare ed a favorire un minore assorbimento di zuccheri e grassi.

Il secondo alimento è il pompelmo, un grande alleato dello stomaco grazie al suo alto contenuto di fibre. Gli esperti sostengono che abbassi i livelli di glicemia e aiuti a trasformare il grasso in energia per il nostro organismo.

Il terzo alimento brucia grassi è il peperoncino le cui proprietà permettono di innalzare la temperatura corporea e bruciare il grasso in eccesso.

Gli alimenti adatti al nostro metabolismo

Passiamo adesso a due tipi di alimenti noti per la loro capacità di accelerare il metabolismo basale. Il primo tra questi è il cavolo che, proprio il tè verde, permette anche un minore assorbimento degli zuccheri. Il secondo tipo invece riguarda i semi oleosi che non solo aiutano il metabolismo, ma sono anche ottimi per il cuore e la circolazione.

La prova costume non sarà più un problema con i 5 alimenti che bruciano i grassi e accelerano il metabolismo. Non magia, ma vera e propria scienza.