Il segreto di gerani meravigliosi a costo zero si nasconde nella nostra cucina

I gerani sono piante meravigliose e molto diffuse sui balconi di tutta Italia.

Anche se in alcune regioni potrebbero essere coltivati direttamente in terra, nella maggior parte dei casi dimoreranno in vaso.

Scegliere attentamente il contenitore è, quindi, importante se vogliamo fare vivere bene la nostra pianta.

Ma come si sceglie un buon vaso? In un precedente articolo si era spiegato al Lettore come scegliere un buon vaso senza commettere errori (consultare qui).

Nel presente articolo, invece, ci si focalizzerà principalmente sui vasi per i gerani.

La forma del contenitore è indifferente, saranno altri gli elementi da tenere presente. Foro di drenaggio e profondità saranno alla base di una corretta coltivazione dei gerani.

Infatti, si tratta di piante con radici che tendono a spingersi verso il basso alla ricerca di acqua.

Materiale

Per quanto riguarda il materiale bisognerà distinguere tra le varietà di gerani provenienti da zone più aride dalle varietà edera e imperiale.

Nel primo caso sarà importante scegliere un vaso in terracotta che garantirà una maggiore traspirazione dell’acqua in eccesso.

Nel secondo caso, invece, è preferibile un contenitore di plastica dal momento che hanno un maggior fabbisogno di acqua. La plastica è in grado di conservarla in maggior misura.

Entrambi i materiali hanno sia pregi che difetti. I contenitori di terracotta sono in grado di mantenere più a lungo il calore ma sono pesanti e porosi.

Per evitare che assorba tutta l’acqua destinata ai gerani si consiglia di immergerlo in acqua per un paio di ore prima di utilizzarlo.

I vasi in plastica, invece, sono leggeri, impermeabili e meno costosi rispetto a quelli di cotto.

Dimensioni

Un vaso troppo piccolo conterrà troppo poco terriccio mentre un contenitore troppo grande indurrà la pianta a produrre più radici a scapito della fioritura. Sarà importante regolarsi tenendo conto della grandezza della pianta. Il consiglio è quello di concentrarsi maggiormente sull’altezza del vaso piuttosto che sul diametro.

Se si utilizza un vaso rettangolare, poi, si consiglia di non sistemare troppe piante al suo interno, importante lasciare spazio alle piante per allargarsi. Meglio mantenere una spanna di distanza tra una pianta e l’altra.

Il segreto di gerani meravigliosi a costo zero si nasconde nella nostra cucina

Negli anni passati non era raro vedere gerani bellissimi sistemati in scatole in latta di pelati. Il segreto per piante bellissime era nascosto nel contenitore di ferro che, annaffiatura dopo annaffiatura, rilasciava ferro e zinco.

Si tratta di elementi necessari per permettere alla pianta di crescere forte e sana. Prima di sistemare i gerani nella scatola dei pelati si consiglia di fare un buco sul fondo per favorire il drenaggio. Ecco perché il segreto di gerani meravigliosi a costo zero si nasconde nella nostra cucina.