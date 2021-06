Finalmente abbiamo ricominciato ad andare in spiaggia e goderci l’estate. Abbiamo, quindi, sempre con noi i teli da mare. Sia che ci mettiamo sulla sabbia o sul lettino. Il problema è che spesso e velocemente si rovinano. Diventano duri, ruvidi e secchi. Così non è una bella sensazione sdraiarcisi sopra. Anche perché stanno a contatto diretto con la pelle. E li usiamo anche per asciugarci dopo un bel bagno. Ma se seguiremo i prossimi consigli li faremo tornare morbidi come nuovi. Così da goderci ancora di più il relax in spiaggia. Vedremo, infatti, che bastano questi semplici trucchi per avere teli da mare sempre soffici e puliti.

Non basta la lavatrice

Avremo notato che se li laviamo normalmente è molto difficile che ritornino morbidi. La salsedine che impregna il tessuto non se ne va facilmente. Così dopo averli stesi rimangono molto duri. Bisogna impostare temperatura e centrifuga in un certo modo. Ma da solo questo ancora non basta. Dobbiamo aggiungere uno o più ingredienti specifici per risolvere il problema. Prima ancora, però, ricordiamo di essere sicuri di aver tolto più sabbia possibile. E quindi di scuotere bene l’asciugamano. Se quando torniamo a casa è umido allora lasciamolo asciugare così dopo potremo eliminare la sabbia più facilmente.

Bastano questi semplici trucchi per avere teli da mare sempre soffici e puliti

Vediamo allora cosa ci serve per rimettere a nuovo i nostri teli. Il primo ingrediente naturale che possiamo usare è sicuramente l’aceto bianco. Questo è un efficacissimo ammorbidente che riuscirà a contrastare l’effetto della salsedine. Basta aggiungerne un po’ nel comparto del detersivo della lavatrice o direttamente nel cesto. Impostiamo un lavaggio a 30 gradi e a bassa centrifuga, circa a 600. Una volta finito il lavaggio, stendiamo il telo ma non alla luce diretta del sole. Una volta asciugato sarà finalmente soffice e liscio al tatto. Così da essere delicato sulla pelle e piacevole da usare. Un ultimo consiglio è quello di non caricare troppo la lavatrice quando facciamo questo procedimento. Magari mettiamo un altro telo e qualche costume. Così avremo fatto una lavatrice da mare e renderemo tutti i capi più morbidi.