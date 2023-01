Macchie di fumo sulle pareti di casa? Meglio correre subito ai ripari con 1 metodo efficace al 100%!

I muri di casa sono sporchi di giallo o nero ma non abbiamo intenzione di imbiancare? Ecco la soluzione naturale per ridurre il problema.

Questa stagione non è la più felice per la salubrità della nostra casa. Le temperature fredde esterne, infatti, causano spesso un accumulo di umidità dentro l’abitazione, che può portare alla formazione di macchie di muffa.

Tutto parte dalla condensa che si crea su muri e finestre, facile da eliminare se si usano gli strumenti giusti.

Per non parlare delle bruttissime macchie di fumo e nicotina che, in molti casi, compaiono sui muri di casa. Si tratta di aloni giallastri o tendenti al marrone, presenti nell’abitazione soprattutto di chi fuma.

Le macchie di fumo non sono un problema solo dal punto di vista estetico, ma anche (e soprattutto) per la salute di chi vive in casa. Soprattutto in presenza di bambini, va da sé che questa situazione potrebbe procurare danni alla respirazione, riducendo nettamente la qualità della vita.

Vediamo, quindi, subito come eliminare queste orribili macchie e recuperare la bellezza della nostra casa.

Macchie di fumo sulle pareti di casa? Bastano questi ingredienti naturali per far tornare i muri bianchi come prima

Purificare l’aria del luogo in cui viviamo dovrebbe essere un nostro obiettivo quotidiano. Per raggiungerlo, non basterà aprire le finestre e cambiare l’aria, ma dovremo applicare qualche altra strategia.

Tenere in casa piante utili per purificare l’aria, ad esempio, potrebbe essere una soluzione, ma non solo.

Anche pulire le pareti coi prodotti giusti potrebbe aiutarci profondamente.

Se imbiancare le pareti costa troppo

Imbiancare, ovviamente, sarebbe il modo migliore per ripulire e depurare l’aria di casa, ma non è sempre possibile. Spesso, infatti, le ristrettezze economiche o gli impegni quotidiani ci costringono a rimandare quest’operazione.

In casi come questi, infatti, la soluzione è affidarsi ad alcuni prodotti per la pulizia davvero utilissimi. E il metodo che vedremo a breve è uno dei migliori in circolazione.

Solo ingredienti naturali

Per eliminare del tutto le macchie di fumo sulle pareti di casa, ci servirà semplicemente del bicarbonato e dell’acqua. Dovremo, quindi, prendere mezzo bicchiere d’acqua e mezzo bicchiere di bicarbonato, e mischiare bene il tutto.

La miscela creata dovremo spalmarla a diretto contatto col muro, con 2 strumenti sempre utili nel campo della pulizia. In prima battuta, dovremo stendere la miscela con un panno di cotone, da sciacquare spesso per evitare di sporcare il muro.

In seconda battuta, invece, dovremo utilizzare una spazzola con setole morbide naturali. Entrambi questi attrezzi, infatti, ci aiuteranno non solo a pulire le pareti, ma ad eliminare gli aloni di nicotina in maniera pressoché perfetta.

Il bicarbonato, infatti, è un ingrediente geniale, ottimo per molte faccende domestiche e così utile da tenere sempre in casa.

Un trucchetto per le pareti verniciate con idropittura

In questo caso, per pulire le pareti di casa, potremo utilizzare anche un altro ingrediente molto noto nel campo delle pulizie. Stavolta parliamo del borace.

Questo minerale, oltre ad essere molto utile anche per la pulizia del bucato e della biancheria, è utile anche in questo senso. Basterà mischiare, all’interno di mezzo litro d’acqua, mezzo cucchiaio di borace. Dopo aver passato la soluzione sul muro con un panno morbido, dovremo sciacquare il tutto con acqua pulita. Anche in questo caso, i muri torneranno come nuovi.