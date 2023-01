Girano spesso con le lenti degli occhiali sporche e a volte non odorano un granché! Questi sono i segni zodiacali più sciatti e trasandati

Essere alla moda, sempre in perfetta forma e ben vestiti. Non è da tutti o per tutti. Lo dice anche lo zodiaco. Ci sono infatti delle particolari predisposizioni genetiche ma anche alcune che derivano dal giorno della propria nascita. Ci sono segni zodiacali che ci tengono molto al proprio aspetto, altri meno e sono queli più sciatti e trasadandati. Li vedi che girano spesso con le lenti degli occhiali sporchi e a volte non odorano un granché! Chi sono?

Ci sono alcuni che sono fra i più belli fisicamente

Ogni segno zodiacale ha pregi e difetti, ha lati belli e meno piacevoli. Alcuni però tendono a distinguersi per caratteristiche particolari.

Il Leone ad esempio, che oltre ad essere bello, è anche attraente e affascinante. Ama vestire con abiti eleganti e di lusso e veste con accessori firmati. C’è poi il segno dell’Ariete che, nonostante i suoi modi arroganti, ha un fascino straordinario. E poi il segno della Bilancia che è fra i più irresistibili e magnetici.

Veniamo alle note dolenti.

Girano spesso con le lenti degli occhiali sporche e a volte non odorano un granché!

Non seguono la moda, girano a volte con i capelli arruffati, e d’estate potrebbero essere quelli che vicino a voi nel tram o sulla metropolitana, emanano un odore non proprio piacevole! A quali segni zodiacali potrebbero appartenere queste persone? Questi sono i segni zodiacali più sciatti e trasandati.

Non tutti saranno così, ma le stelle dicono che questi potrebbero avere queste particolari predisposizioni rispetto ad altri.

L’Acquario, anticonformista per antonomasia e un gran ribelle. Gli stanno molto strette le regole. Quando si veste ama la praticità ed evita i capi firmati. Non troverete quasi mai persone di questo segno in una boutique d’alta moda, ma potreste trovarlo ad esempio nei mercatini, o a consultare siti internet specializzati nella compravendita dell’usato.

E i Gemelli? Amano girare a zonzo fino a notte tarda, e poi la mattina con poca energia e ancora assonnati indossano la prima cosa che trovano. E potrebbero anche far a volte a meno di lavarsi!

Ci sono poi quelli del Sagittario. Segno dai tanti interessi, ma che trascura molto il proprio aspetto e tende raramente ad indossare abiti eleganti.

In ultimo abbiamo i Pesci che badano molto alla sostanza, e pochissimo alla forma. Non amano apparire. Vuoi farli felici? Indosserebbero sempre un pantalone e una t-shirt!

Non ti ritrovi in queste descrizioni? Anche persone dello stesso segno zodiacale a volte hanno caratteristiche che li distinguono.

