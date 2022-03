Torniamo a occuparci del titolo Seri Industrial dopo pochi giorni in quanto la settimana appena conclusasi, con un rialzo del 25%, lo ha visto al secondo posto tra i migliori. Questa performance, però, non sorprende. Una settimana fa, infatti, scrivevamo a conclusione di questa settimana il ritorno dei tori su Seri Industrial potrebbe essere molto probabile. Che le probabilità fossero a favore di questo scenario era supportato dal fatto che le quotazioni, dopo avere perso oltre il 50%, avevano completato il percorso ribassista raggiungendo massima estensione al III obiettivo di prezzo in area 6,41 euro.

Il report continuava delineando lo scenario più probabile che è poi quello attualmente in corso.

Assumendo che il minimo del ribasso in corso sia già stato segnato, lo scenario più probabile sul titolo Seri Industrial è quello tracciato sul grafico con una linea tratteggiata. In questo scenario l’obiettivo più probabile è quello in area 9,48 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, le quotazioni potrebbero raggiungere prima area 13,52 euro (II obiettivo di prezzo) e successivamente area 17,58 euro (III obiettivo di prezzo). Ovviamente il raggiungimento di questi obiettivi non è scontato, ma le probabilità che ciò accada vanno valutate nel corso dell’evoluzione della proiezione rialzista. In particolare, alla rottura in chiusura settimanale di ogni obiettivo diventa più probabile il raggiungimento di quello successivo.

Da notare che il segnale rialzista su Seri Industrial potrebbe proiettarlo verso livelli che non vede dal 2013.

Tuttavia la prudenza sul titolo non è mai troppa. Infatti, negli ultimi 3 mesi la volatilità su Seri Industrial è stata superiore al 90% dei titoli italiani con movimenti settimanali del +/- 12%.

La valutazione di Seri Industrial

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 77,4%. Secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, la sottovalutazione è superiore al 50%.

Se, invece, si guarda alla valutazione basata sui multipli di mercato, allora il titolo risulta essere sopravvalutato

Il titolo Seri Industrial (MIL:SERI) ha chiuso la seduta del 11 marzo invariato rispetto alla seduta precedente al prezzo di 7,92 euro.

Time frame settimanale