Durante il periodo della pandemia, eravamo tutti ossessionati con la pulizia di qualsiasi oggetto. Non appena tornavamo a casa disinfettavamo le chiavi, il telefono, la maniglia di casa e anche il computer, se dovevamo portarlo in ufficio. Oggi la situazione è completamente diversa, questa ossessione nel disinfettare qualsiasi cosa ce la stiamo lasciando alle spalle, anche se ogni tanto una pulita agli oggetti ancora la diamo. Cosa che in realtà è giustissima da fare, perché su questi si poggiano tantissimi batteri.

Basta pensare al fatto che il nostro cellulare lo poggiamo un pochino ovunque quando siamo fuori casa, che le nostre mani toccano vari oggetti e che poi toccano lo smartphone. Quindi, una volta ogni tanto, pulire il nostro telefono non è proprio una mossa sbagliata. Come d’altra parte non lo è nemmeno pulire il nostro computer.

Pulire gli oggetti elettronici

Gli oggetti elettronici, compresi i loro schermi, dovremmo evitare di pulirli con il primo liquido che ci viene in mente, che molto spesso poi è l’alcool rosa. È sempre meglio usare uno spray creato apposta per queste superfici. Ad esempio esistono dei liquidi per pulire lo schermo del televisore, oppure un altro ancora che serve per pulire lo schermo dello smartphone, e uno anche per pulire lo schermo del PC. E proprio di quest’ultimo oggetto ci andremo a occupare oggi. Infatti il computer è composto da varie parti, alcune più facili da pulire altre meno. Ad esempio la tastiera del PC non è proprio facile pulirla. Ma ovviamente un modo c’è.

Altro che alcool o carta, ecco come disinfettare e pulire la tastiera del nostro computer in modo sicuro

La tastiera è forse una di quelle parti più complesse da pulire. Uno dei motivi principali è che lo sporco va a finire sotto i tasti, il secondo è che è difficile pulire tra i vari tastini. Ma ovviamente un modo per farlo c’è. Prima cosa da fare è spegnere il PC. Seconda cosa da fare è capovolgere la tastiera e scuoterla un pochino. In questo modo i granelli grandi di polvere cadranno da soli.

Poi prendiamo una spazzola gel detergente e la passiamo sulla tastiera. Questo è un comunissimo prodotto che possiamo acquistare online e che ci permette di disinfettare per bene la tastiera del nostro computer. E quindi, altro che alcool o carta, ecco come disinfettare e pulire i piccoli tastini del PC.

