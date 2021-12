Un sogno che tantissimi hanno è quello di vivere in una casa grande, piena di luce e di spazio. Muoversi tra le stanze e vedere che c’è dinamicità, infatti, è una sensazione meravigliosa. Ma non tutti hanno la fortuna di avere centinaia di metri quadri a disposizione. E se non siamo tra coloro che sono stati baciati dalla sorte, non dobbiamo disperare. Ci sono delle piccole accortezze, infatti, che potranno aiutarci a far apparire il nostro appartamento molto più grande.

Il salotto sembrerà più ampio, spazioso e luminoso grazie a un semplice segreto che ci farà anche risparmiare

Rendere le stanze della nostra casa più grandi o luminose non è così semplice come potrebbe sembrare. Infatti, dobbiamo mettere in atto delle accortezze non da poco e dobbiamo mostrarci intelligenti. In questo caso, quindi, sarà il nostro occhio a fare la parte più importante. Alcuni consigli, tra l’altro, li avevamo già dati in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo consigliato un metodo piuttosto efficace per dare più luce a un bagno, soprattutto se senza finestra. Oppure, in un altro articolo, ci eravamo proprio concentrati sulla stanza regina della casa, che è ovviamente il salone. E qui avevamo dato altre indicazioni per renderlo più spazioso e per farlo sembrare decisamente più ampio. Oggi continuiamo la nostra lista, cercando di mettere in atto tutte le accortezze necessarie per far sembrare la nostra casa sempre più grande.

Ecco una piccola accortezza per rendere la stanza principale del nostro appartamento più spaziosa così da godersi al meglio la casa

Rendere un salotto più grande e ampio può risultare un’azione decisamente ostica. Ma con i giusti trucchi, potremo raggiungere il nostro obiettivo più facilmente di ciò che pensiamo. Una piccola accortezza, che possiamo mettere in atto, è quella che riguarda il divano. Si tratta sicuramente di un pezzo di arredo che la maggior parte di noi ama e di cui non può fare a meno. Ma cerchiamo per un attimo di immaginare la stanza senza di esso. Vedremo uno spazio molto più ampio e una luminosità che non ci saremmo di certo aspettati. Ma, ovviamente, molti penseranno a come potranno guardare la televisione o godersi un buon tè in sala senza divano. Anche in questo caso, non dovremo preoccuparci.

Infatti, potremo facilmente sostituirlo con due poltrone. Questi due pezzi di arredamento ci aiuteranno ad ampliare lo spazio e a dare l’illusione che la sala sia decisamente più estesa e ricca di luce. E anche la spesa potrebbe essere minore. Perciò, ora lo sappiamo. Il salotto sembrerà più ampio, spazioso e luminoso grazie a un semplice segreto che ci farà anche risparmiare.

