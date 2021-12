Se per le feste natalizie tutte stavano chiedendo all’estetista il modello brioso che non richiedeva il solito smalto rosso, oggi vedremo quale tendenza sta spopolando per festeggiare al meglio la notte di San Silvestro.

Ormai i tempi del rosso Babbo Natale sono stati superati e non bisogna essere scontati per quanto riguarda lo stile, tanto che la moda è tutto fuorché banale.

Sulla scia delle cose scontate, vestirsi a Capodanno con abbigliamento e accessori super scintillanti è ormai diventato una consuetudine. Eppure ecco i look che stanno spopolando soprattutto per Capodanno, se vogliamo essere alla moda ed eleganti. A volte, infatti, il “troppo” storpia. Possiamo festeggiare Capodanno non soltanto con paillettes e lustrini, ma anche con outfit semplici ma raffinati.

Anche le unghie devono essere curate a modo, poiché rappresentano il nostro biglietto da visita. Unghie curate e perfette sono sinonimo di benessere e di amore verso la propria persona. Solitamente chiediamo alla nostra nail artist di fiducia di tingerci le unghie con colori che rimandano alle feste e alle occasioni.

Così anche per Capodanno siamo solite chiedere le unghie perfette per augurarsi e augurare un anno nuovo ricco di serenità ed emozioni. Ma se quest’anno vogliamo cambiare rotta e non vogliamo essere scontate, è questa la tendenza chic per le unghie da sfoggiare la notte di Capodanno e non sono le paillettes.

Gli smalti all’ultima grido

Per festeggiare il Capodanno non possono mancare colori vivaci e allegri, simbolo di speranza e ottimismo. La moda che sta spopolando è quella di usare smalti a tinta unica come il rosa cipria, il verde bosco, il giallo e anche il nero.

Quest’ultimo è sinonimo di eleganza. Ma se non vogliamo sembrare troppo dark, allora consigliamo di chiedere all’estetista qualche punto luce di oro a pioggia, somigliante alle monete che cadono. Il rosa e il giallo sono sempre stati dei colori che esprimono la positività e l’allegria, per cui perfetti per accogliere con augurio il nuovo anno. Però gli smalti dovranno essere opachi e non lucidi. Anche in questo caso, consideriamo di fare almeno un’unghia diversa, magari inserendo qualche brillantino.

Il verde, si sa, è il colore della speranza e visto che è sempre l’ultima a morire, ne avremmo bisogno per il nuovo anno. La tonalità del bosco, invece, è quella che andrà di moda durante l’inverno 2022. Anche in questo caso, lo smalto deve essere opaco e su un’unghia possiamo inserire qualche disegno o adesivo di buon auspicio.

Adottando questa soluzione non sembreremo né scontate né eccessive. Infatti, avere tutte le unghie sbrilluccicanti potrebbe essere, appunto, “troppo”. Non a caso, lo stile ci impone di non esagerare. In questo caso saremmo molto chic, alla moda e attuali, in piena tendenza così da augurarsi fortuna e prosperità per il 2022.