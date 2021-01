Il modo in cui decidiamo di arredare la nostra casa non è irrilevante. Innanzitutto è un modo per esprimere la nostra personalità e I nostri gusti, al pari dello stile che decidiamo di mostrare nella scelta dell’abbigliamento. Inoltre, grazie a queste scelte possiamo decidere se valorizzare o meno lo spazio che abbiamo a disposizione. Per far diventare una casa da molto piccola ad accogliente infatti, è necessario solamente prendere qualche accortezza. A tal proposito, ecco i tre segreti per far sembrare il nostro salone molto più grande.

L’illusione ottica

Soprattutto per chi vive in città, lo spazio a disposizione dentro casa può rivelarsi come un serio problema. Quando compriamo casa in grandi centri urbani molto spesso ci troviamo davanti ad un compromesso. Scegliere di vivere in uno spazio piccolo, avendo però a disposizione tutte le comodità che una città più o meno grande è in grado di offrire. Certamente non possiamo fare i miracoli e aumentare il perimetro della nostra abitazione. Possiamo però lavorare su un’illusione ottica che alcune scelte di arredamento possono darci. Dunque ecco i tre segreti per far sembrare il nostro salone molto più grande.

Vernice e design

Il primo trucco per far risultare uno spazio più ampio è legato al colore dei muri della stanza. Parlando nello specifico del salone dunque, è molto importante che la tinta della vernice sia unica e, soprattutto, chiara. Dunque prediligendo un classico colore bianco a tinta unita per tutto il salone, non sbaglieremo di certo.

In secondo luogo possiamo lavorare sul tipo di porte che dobbiamo inserire nell’arredamento della stanza. Optiamo dunque per quelle scorrevoli che, a differenza delle classiche, non ingombrano e lasciano molta più possibilità di movimento.

Come ultimo consiglio, non per ordine di importanza ovviamente, raccomandiamo di comprare degli specchi. Infatti posizionando strategicamente diversi specchi all’interno del salotto, creeremo un’illusione ottica che farà sembrare il perimetro di gran lunga più spazioso.