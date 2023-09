Preciso come un orologio svizzero nel momento che è scaduto un nostro setup annuale, cluster che era obiettivo atteso di prezzo e tempo, i mercati azionari internazionali hanno raggiunto i loro obiettivi indicati su queste pagine da diverse settimane. Questo in un momento dove la situazione grafica era diventata critiica e di non poco. Negli ultimi due giorni si sono formati degli swing rialzisti: saranno duraturi? Il rimbalzo atteso sui mercati è iniziato: gatto morto o rialzo?

La chiusura di settembre

Alla chiusura della seduta del 29 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.526

Eurostoxx Future

4.204

Ftse Mib Future

28.283

S&P500

4.288,05.

Il rimbalzo in atto dovrebbe continuare solo se le chiusure di seduta del 2 ottobre saranno superiori a:

Dax Future

15.422

Eurostoxx Future

4.174

Ftse Mib Future

28.155

S&P500

4.274.

Il rimbalzo atteso sui mercati è iniziato: gatto morto o rialzo?

Il mese di settembre ha chiuso formando uno swing ribassista. In casi similari sono iniziati ribassi di medio periodo: sarà così anche stavolta? Abbiamo specificato “casi similari”, ma ogni volta che questo swing si è formato nel mese di settembre, quasi sempre dopo aver formato un minimo inferiore nel mese di ottobre il ribasso ha subito uno stop signoficativo.

Cosa poterebbe far ripartire il rialzo? Un minimo inferiore ad ottobre e poi ripartenza con la formazione di swing rialzisti sul time frame settimanale, oppure un nuovo massimo che si dovrebbe formare fra ottobre e novembre.

Comunque qualsiasi cosa accadrà riteniamo che il ribasso non sarà di medio periodo e che presto, nell’ipotesi più pessimistica, entro novembre il bull market ripartirà.

Il motivo di questa supposizione è semplice:

le medie a 200/400 e 600 settate sui time frame di breve e lungo termine continuano a rimanere impostate al rialzo e sono accompagnate da divergenze rialziste sui prezzi

Vedremo cosa accadrà da settimana prossima.

