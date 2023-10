Gli scenari più probabili per le azioni Webuild-Foto da pexels.com

Negli ultimi mesi si è tornati a parlare prepotentemente del rilancio del progetto per il Ponte sull Stretto. Tuttavia, il principale indiziato alla sua realizzazione, la società Webuild, non ha avuto particolari benefici in Borsa.

Le raccomandazioni degli analisti

Sono solo quattro gli analisti che coprono Webuild, ma tutti hanno un ottimo giudizio sul titolo. Due, infatti, hanno un rating Compra, mentre due un rating Compra Adesso.

L’ottimismo sul titolo si evince anche dal target di prezzo a un anno. Il valore medio del prezzo obiettivo medio a un anno, infatti, esprime una sottovalutazione di oltre il 40%. L’aspetto interessante, però, è che anche nello scenario più pessimistico le azioni Webuild risultano essere sottovalutate di oltre il 10%.

Quanto valgono le azioni Webuild?

Con riferimento al trimestre corrente le azioni Webuild, per gli indicatori che si possono calcolare, risultano essere abbastanza sottovalutate. Ad esempio, il rapporto prezzo su fatturato è molto inferiore a 1 e anche il rapporto valore d’impresa su EBITDA è inferiore a 10, il livello comunemente utilizzato per discriminare tra sopravvalutazione e sottovalutazione.

Se, poi, si considera il valore contabile per azione (indica il valore monetario rimanente per gli azionisti comuni dopo la vendita di tutte le attività e il pagamento di tutti i debiti) questi risulta essere solo leggermente inferiore rispetto alle quotazioni correnti, per cui anche da questo punto di vista possiamo dire che le azioni Webuild sono ben valutate.

Il rilancio del progetto per il Ponte sullo Stretto non porta benefici in Borsa a Webuild: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Webuild (MIL:WBD) ha chiuso la seduta del 3 ottobre in ribasso del 2,35% rispetto alla seduta precedente a quota 1,622 €.

La tendenza in corso è ribassista e con la rottura del forte supporto in area 1,684 € le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

Solo l’immediato recupero in chiusura di seduta di area 1,684 € potrebbe favorire nuovi allunghi rialzisti.

