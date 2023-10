Come riciclare le capsule Nespresso? Ecco 5 idee creative in casa per salvare il portafogli

Butti sempre via le capsule del caffè dopo averle usate? Potresti sbagliarti. Infatti, si possono adoperare per moltissimi usi di riciclo in casa. Vediamo qualche idea per creare oggetti utili che ti faranno risparmiare un po’ di contanti.

Spesso e volentieri sottovalutiamo l’utilità del riciclo creativo, per la casa e il portafogli. Prendendo spunto dalle idee sul web, infatti, possiamo ridare vita e un senso a tantissimi presunti scarti. Ne sono un chiaro esempio le capsule del caffè, che tendiamo a eliminare non appena usate. Eppure, basta poco per capire che si possono impiegare in tante piccole creazioni fai da te. Vediamo, dunque, gli spunti per rendere più originale l’ambiente domestico.

Perché il riciclo è una risorsa per le tasche?

È importante sapere come riciclare le capsule Nespresso per tante ragioni. In generale, è proprio il riciclo creativo a offrire benefici in diversi ambiti. Innanzitutto, ci permette di proteggere l’ambiente promuovendo la sostenibilità. È poi un modo per evitare gli sprechi di materiali che, altrimenti, finirebbero nell’immondizia senza ragione. Ma il motivo che probabilmente ci farà maggior piacere è relativo ai soldi. Infatti, riciclare ci spinge a comprare solo ciò che ci serve realmente, consentendo di limitare le spese inutili. Fatte le dovute premesse, scopriamo come possiamo riutilizzare le nostre capsule.

Come riciclare le capsule Nespresso con cinque soluzioni anti-spreco

Le capsule usate si dovrebbero riutilizzare senza residui di caffè all’interno. Per questo, possiamo svuotarle con una leggera pressione delle dita, o più semplicemente procurandoci l’apposito svuota capsule. Fatto questo, possiamo usarle per migliorare l’estetica dei nostri vasi di vetro. Ci basterà dipingerne una manciata con le tempere che preferiamo, quindi comprimerle e incollarle sulla superficie.

Un’altra idea brillante prevede di realizzare dei simpatici festoni per i compleanni. Si inizia ritagliando le capsule, per ottenere delle stelle. Infine, si pratica un piccolo buco e vi si fa passare uno spago. Ora bisognerà solamente appenderle dove si desidera. Inoltre, potremmo dare un tocco di originalità al nostro vecchio specchio. Svuotiamo le capsule e sciacquiamole bene, quindi togliamo calottina e fascia laterale. Fissiamole con la colla a caldo sulla cornice e riappendiamo lo specchio.

Chi è amante del verde, poi, potrebbe aver bisogno di qualche vaso per tenere le piantine. Ed ecco che le nostre capsule fungeranno da piccoli contenitori per le succulente. Dopo averle aperte dal lato piatto, sarà sufficiente inserire del terriccio e interrare i vegetali. Agganciamo i vasetti dove preferiamo.

Per finire, con un pizzico di ingegno possiamo risparmiare sulle decorazioni natalizie. Grazie alle capsule, infatti, è possibile addobbare alcuni alberi particolari. Prima di tutto dobbiamo procurarci un ramo spoglio. Dopodiché dovremo creare dei rametti finti, rivestendo del fil di ferro con carta crespa color legno. Ora possiamo agganciarvi le capsule e ornare il tutto con graziosi fiorellini.