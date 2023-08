Ferragosto tutto al ribasso per i mercati americani che nonostante nei giorni scorsi sia stato tentato un rimbalzo, la tendenza non cambia. Il ribasso riprende forza a Wall Street, e ora si potrebbe continuare a scendere. A questo ountii sarà interessante capire e monitorare cosa accadrà alla scdezna del setup emsnile di domani. Accelerazione al ribasso oppure inversione rialzista di breve termine.

Aggiustamento tecnico o correzione per alcuni mesi?

Il Lettore sa perfettamente che da mesi avevamo indicato la data del 4 agosto come setup intorno al quale sarebbe iniziata molto probabilmente una correzione di diversi punti percentuali. Quando inizia un movimento va seguito di step in step e poi vanno tratte le conclusioni per capire le succesive dinamiche. Siamo a metà mese, e già da ora c’è il rischio che si possa formare un’inversione ribassista mensile. Questo porterebbe a rivedere i nostri target ribassisti sia in prezzo che in tempo. Al momento questo è un pericolo da non sottovalutare e che in caso di convalida potrebbe portare a un ribasso di un ulteriore 15% dai livelli attuali.

Il ribasso riprende forza a Wall Street: c’è un pericolo da valutare a fine mese

La seduta di contrattazione del 15 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.946,39

Nasdaq C.

13.631,05

S&P500

4.437,86.

Dopo il rimbalzo del 14 agosto, ieri sono ritornate le vendite. Vedremo oggi cosa accadrà.

Fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a

Dow Jones

35.579

Nasdaq C.

13.998

S&P500

4.527.

Gli obiettivi da raggiungere nel breve termine saranno i seguenti:

Dow Jones

34.000/33.400

Nasdaq C.

13.300/12.800

S&P500

4.368/4.300.

Da oggi in poi la nostra attenzione verrà posta sullo swing che sembra formarsi sul time frame mensile. Come dire? Ci iniziamo a preoccupare e di non poco. Dopo il forte rialzo da inizio anno, assisteremo a una correzione fino a settembre e addirittura ottobre? Iniziamo a non scartare questa ipotesi. Stiamo in allerta!

