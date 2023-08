3 mete low cost per partire ad agosto all’ultimo minuto e un consiglio bonus sempre utile

La libertà è il bene più prezioso, ammoniscono alcuni filosofi. E se fosse così anche per le nostre vacanze? Alle volte possono nascere idee meravigliose a prezzi incredibili, persino ad agosto e pochi giorni di distanza.

Certo bisogna avere una certa flessibilità. Non tutti hanno la voglia, o la possibilità, di adattarsi a pochi giorni dalla partenza sulla destinazione del proprio viaggio, che per molti rappresenta l’unico periodo di totale tranquillità durante l’anno. Eppure, se ci troviamo all’ultimo secondo a decidere di partire, dobbiamo tenere a mente alcuni spunti che ci potrebbero far risparmiare un sacco di soldi regalandoci comunque esperienze difficili da dimenticare.

Il trucco è pensare che sia meglio spendere per le esperienze, che per le cose. In questo modo potremo limitare alcune spese. Ecco allora 3 mete low cost per partire ad agosto all’ultimo minuto e scoprire mete sensazionali.

Partire in libertà

Questa estate è da escludere, per la grande maggioranza, l’idea di prendere un volo a pochi giorni dalla partenza. Poco male, possiamo rimediare con la nostra auto: i prezzi dei carburanti non sono altissimi, meglio fare un controllo al motore e partire. L’Unione Europea ci permette di viaggiare senza frontiere e con sicurezza e garanzie: perché non approfittarne con un tour che ci porta in Repubblica Ceca a tappe, ad esempio. Una passeggiata sulle Alpi slovene o sul celebre lago di Bled, una tappa a Salisburgo in Austria, e poi verso la splendida Praga. Di per sé diventata piuttosto cara, ma perché non aggiungere almeno un paio di giorni fuori dalla capitale, tra i villaggi della Boemia ed i birrifici artigianali? Trovare alberghi economici all’ultimi non sarà difficile, se siamo liberi di decidere le tappe. Basta mezza giornata dedicata all’organizzazione, e poi piena libertà.

Camminare, si sa, non costa nulla. E, se fatto nei luoghi giusti e con temperature consone, può essere estremamente gratificante. Il solo costo è mangiare e, se utilizziamo un rifugio e non una tenda, dormire. Ebbene, a pochi giorni di distanza dalla partenza, dopo aver visto consapevolmente il meteo, possiamo partire per un tour di rifugi. Dalle splendide e poco note Alpi Apuane, fino ai più organizzati, ma decisamente affollati, rifugi delle Dolomiti (dove però salgono i prezzi e la disponibilità di alloggio non è garantita). Certo, occorre avere una certa predisposizione per queste esperienze: un grosso zaino bene organizzato, dei libri, ed un sacco di tramonti: non è affatto male come prospettiva. Ma la capacità organizzativa sarà l’elemento essenziale, assieme ad uno spirito di adattamento: è possibile, talvolta, dormire in camerata o senza grosse comodità.

3 mete low cost per partire ad agosto all’ultimo e scoprire mete sensazionali

Prendere il traghetto è un’opzione talvolta economica presso alcune rotte. Può esserlo tra Livorno e Bastia, in Corsica, così come può esserlo tra le coste dell’Adriatico: Trieste, Ancona, Bari, sono alcuni dei porti che consentono collegamenti con Croazia, Albania e Grecia. Viaggiando senza auto al seguito, potremo trovare prezzi competitivi. Inoltre, il prezzo della costa albanese, greca e talvolta croata può essere sorprendentemente economico conservando bellezze incredibili. Compiere una buona ricerca, sarà essenziale.

Non dimentichiamo il consiglio sempre valido: alcune moderne piattaforme di prenotazione consentono di far decadere la prenotazione anche negli ultimi giorni. Potremmo trovare occasioni appena liberatesi con prezzi più vantaggiosi rispetto a mesi fa.

