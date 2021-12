Nel report precedente titolavamo Il futuro delle azioni Fiera Milano sembra non lasciare scampo ai ribassisti. Quindi, nelle settimane successive il ribasso è stato da manuale, ma adesso i rialzisti hanno una buona occasione per far ripartire le azioni Fiera Milano. Due sono i motivi che ci spingono a questa affermazione.

Da un lato le quotazioni si stanno avvicinando all’importantissimo supporto in area 2,96 euro (I obiettivo di prezzo), dall’altro questo livello in passato ha rappresentato un minimo importante dal quale il titolo è ripartito.

Ci sono, quindi, tutte le condizioni affinché si possa ripartire al rialzo. Un primo indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 3,323 euro. In questo caso si verrebbero a creare le condizioni per un ritorno almeno in area 4 euro.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso la strada è tracciata. Come si vede dal grafico, infatti, una chiusura settimanale inferiore a 2,96 euro farebbe scattare un ulteriore allungo ribassista verso il II obiettivo di prezzo in area 2,01 euro. La massima estensione del ribasso si trova in area 1,06 euro (III obiettivo di prezzo).

La valutazione del titolo Fiera Milano

La ripresa delle attività fieristiche ha avuto un forte impatto sui conti della società. La dimostrazione sono i dati relativi al terzo trimestre del 2021. L’azienda, infatti, ha riportato un forte risultato del terzo trimestre con un miglioramento degli utili, dei ricavi e dei margini di profitto:

Ricavi: 35,3 milioni di euro (in aumento del 213% rispetto al 3Q 2020).

Utile netto: 1,26 milioni di euro (in aumento di 21,4 milioni di euro dal 3Q 2020).

Margine di profitto: 3,6% (in aumento rispetto alla perdita netta del 3Q 2020).

Al momento, però, dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. D’altra parte il valore dell’azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 5,07 volte le vendite societarie, è relativamente elevato.

Anche gli analisti non hanno una visione propriamente ottimistica sul titolo. Il consenso medio, infatti, è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 17% rispetto alle attuali quotazioni.

Il ribasso è stato da manuale, ma adesso i rialzisti hanno una buona occasione per far ripartire le azioni Fiera Milano: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Fiera Milano (MIL:FR) ha chiuso la seduta del 30 novembre a quota 3,20 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale