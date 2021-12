I calamari sono un secondo di pesce da portare in tavola in moltissime occasioni. Le carni sono magre e ricche di vitamina A.

Ampiamente utilizzati per la preparazione di fritture di mare gustosissime, sono dei pesci leggeri e non molto calorici che si prestano bene in moltissime varianti.

Da portare in tavola in umido con patate o piselli, ma anche impanati e fritti ridotti ad anelli. Ottimi ripieni e cotti al forno ed anche al sugo per un secondo piatto semplice e gustoso.

Altro che calamari ripieni e grigliati, ecco come prepararli per averli impanati e croccanti più buoni che da fritti pronti in 15 minuti

I calamari appartengono alla famiglia dei molluschi e sono molto gustosi se consumati fritti. Una preparazione sfiziosa da servire come veloci aperitivi o anche come secondi in pranzi festivi. Piatto tipico delle festività natalizie gli anelli di calamari sono tra le pietanze più amate della sera del 24 dicembre.

La versione che vogliamo proporre oggi è una variante dei classici anelli di calamari fritti. I protagonisti saranno sempre gli anelli di calamari ma cotti al forno. Una ricetta che gli conferisce sapore e croccantezza esattamente come da fritti.

I calamari al forno sono molto più leggeri, sporcano meno e non lasciano in giro quella fastidiosa puzza di frittura.

Calamari croccanti al forno

Ingredienti per 4 persone:

400 grammi di calamari interi;

2 limoni;

pangrattato q.b.;

timo e prezzemolo q.b.;

aglio in polvere e pepe;

sale e olio d’ oliva.

Procedimento:

Pulire i calamari e sciacquarli bene con acqua corrente. Per avere una pulizia profonda e veloce sono questi i geniali segreti degli chef per pulire i calamari in 5 minuti.

Con l’aiuto di un coltello ben affilato e un tagliere, affettare i calamari ad anelli. Metterli in una ciotola ed aggiungere il succo dei limoni precedentemente spremuti, il sale e un filo d’olio d’oliva. Mescolare accuratamente con l’aiuto delle mani.

In un piatto o in una vaschetta versare una sufficiente quantità di pan grattato. Aggiungere pepe, una spolverata di aglio in polvere, il prezzemolo tritato e il timo. Se si preferisce grattare la scorza del limone, così da rendere anche la panatura al sapore di limone.

Impanare gli anelli di calamari passandoli nel pangrattato aromatizzato ed infornare a 180 gradi per 15 minuti.

Servire ancora caldi o freddi, saranno ugualmente buonissimi.

Chicche di gusto

Se si preferisce un sapore più intenso e piccantino alla panatura è possibile aggiungere la paprika dolce o piccante.

È possibile conservarli già cotti in frigo in un contenitore ermetico per un giorno.