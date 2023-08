Il ribasso del Ftse Mib è ancora molto probabile, ma una ripresa del rialzo non è esclusa

Sul Ftse Mib rialzisti e ribassisti sono ancora in lotta per capire chi prenderà il sopravvento-proiezionidiborsa.it

Era da aprile che sul Ftse Mib non si vedevano due settimane consecutive al ribasso. Si conferma, quindi, lo scenario secondo il quale il ribasso del Ftse Mib è ancora molto probabile. La settimana appena conclusasi, però, non ha dato chiare indicazioni su quello che potrebbe essere lo scenario più probabile per il futuro. Il tentativo di strappare al rialzo è fallito. Tuttavia, le quotazioni hanno chiuso lontano dai minimi. Per settimana prossima, quindi, bisognerà essere molto prudenti e cogliere le eventuali indicazioni sulla direzione che vorranno scegliere le quotazioni.

Il ribasso del Ftse Mib è ancora molto probabile: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 11 agosto con una seduta che ha visto un ribasso dell’1,06% a quota 28.380. La settimana ha chiuso al ribasso del 1,30%.

Time frame giornaliero

L’andamento giornaliero del Ftse Mib Future è stato molto particolare. Le prime due sedute della settimana sono state tutte al ribasso confermando l’impostazione ribassista della settimana precedente. Le successive due hanno visto un recupero che ha portato al test, fallito, della resistenza in area 28.813. L’ultima seduta settimanale, invece, ha visto nuovamente i ribassisti prendere il sopravvento. Cosa fare? Quale potrebbe essere lo scenario più probabile?

Un approccio molto conservativo potrebbe essere quello di attendere la rottura o di area 28.813 oppure di area 27.716. Solo in questo modo potrebbe essere possibile ridurre al minimo la probabilità di falsi segnali.

Time frame settimanale

Sul settimanale le quotazioni hanno confermato l’importante dimostrazione di debolezza di cui parlavamo settimana scorsa. Infatti, la chiusura settimanale superiore a 29.233 non è stata confermata indebolendo la tendenza rialzista in corso. La situazione, quindi, è molto delicata con i ribassisti che potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 27.350.

Il recupero di area 29.233, invece, potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

