4 supermercati convenienti dove fare la spesa e i trucchetti per risparmiare e riempire il carrello

Per comprare gli ingredienti utili per i pranzi e le cene settimanali non sempre andiamo nel supermercato più conveniente, ma quello vicino casa. Però, spesso, non è la soluzione migliore se siamo a caccia di risparmio. Scopriamo dove è è possibile spendere poco e riempire la dispensa di casa.

Il caro prezzi degli ultimi tempi ha influenzato il modo di fare la spesa di molti italiani, riducendo quantità e tipologia di alimenti. Per arrivare a fine mese bisogna spendere in maniera oculata, anche quando si tratta di riempire il frigo e la dispensa di casa. Il budget medio che ogni famiglia italiana dedica ad alimenti e bevande supera abbondantemente i 2 mila euro, cifra che oscilla a seconda di vari fattori. Solo che, rispetto a qualche anno fa, con la stessa somma portiamo in casa molti meno prodotti, visto i costi alti. L’ideale sarebbe andare presso i market e discount più convenienti per cercare di spendere meno, senza rinunciare alla qualità ed all’assortimento.

Spendere di meno sui prodotti alimentari: ecco 4 supermercati convenienti dove fare la spesa

Non supermercati tutti propongono i prodotti allo stesso prezzo, ma possono variare, incidendo sullo scontrino finale. Se preferiamo acquistare alimenti di marca ad un costo vantaggioso, potremmo andare all’Esselunga. Il gruppo ha aperto il primo super store a Milano nel 1957 e, ad oggi, conta più di 160 punti vendita. È presente in Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Veneto e Piemonte. Sul sito c’è anche la possibilità di fare la spesa online ed averla comodamente a casa con un piccolo contributo. Inoltre, possiamo consultare il volantino delle offerte, inserendo il comune e il negozio di riferimento, questa settimana ci sono alimenti in sconto fino al 50%. Troveremo i prodotti dei marchi più noti a prezzi ribassati, decisamente convenienti. È anche vero che per risparmiare sulla spesa bisognerebbe stilare prima una lista dettagliata e fissare un budget settimanale da non superare. Molti supermercati posizionano i prodotti più costosi ad altezza occhi, quindi, controlliamo in basso se troviamo offerte più vantaggiose. Controlliamo sempre i prezzi al Kg per prendere l’alimento più conveniente.

I Discount

Per quanto riguarda i discount, se ci rechiamo all’Eurospin, potremo fare una spesa mista risparmiando centinaia di euro all’anno. Alcuni alimenti a marchio Eurospin a basso costo, tra l’altro, sono prodotti da aziende più note, come la Colussi o Bistefani. Anche al Lidl potremmo riuscire a risparmiare sul conto finale della spesa, considerando anche la qualità. I volantini mostrano ogni settimana gli sconti, in più la linea Lidl non ha nulla da invidiare a Brand blasonati. Tra i 4 supermercati convenienti dove fare la spesa c’è anche MD, un discount che conta più di 800 negozi in Italia. Troveremo un’ampia gamma di prodotti in vari settori, non solo alimentari, e riusciremo a riempire il carrello e la dispensa di casa.