La BCE come da attese alza i tassi. Oggi, come al solito, ci concentreremo sul nostro percorso compione annuale e di breve termine tralasciando quelle che sono le variabili di breve termine che riguardano il ciclo economico. Ci concentremo quindi sulle tendenze di lungo dal punto di vista grafico e fondamentale, come definite dai dati macroeconomici coincidenti e predittivi. Il ribasso dei mercati azionari sta per finire?

Atterraggio morbido

Gran parte degli addetti ai lavori e osservatori economici guadando alle inclinazioni della curva dei rendimenti hanno indicato da mesi come molto probabile una recessione. Lo swing della curva più volte in passato ha dato indicazioni sbagliate e/o contrastanti, e il nostro calcolo statistico basato su eventi similari ci ha fatto essere molto cauti in tal senso. Infatti, i nostri calcoli come più volte scritto e rimarcato su queste pagine, indicavano possibile un soft landing dell’economia mondiale. Sembra che tutto continui a propendere per questa tesi.

Dal punto di vista dei grafici azionari, i nostri studi indicavano che il primo trimestre 2023 dovesse lasciare alle spalle il minimo decennale. Al momento non abbiamo ragione di confutare questa tesi.

Il ribasso dei mercati azionari sta per finire? I livelli da monitorare

Alle ore 15:31 della seduta del 14 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.767

Eurostoxx Future

4.267

Ftse Mib Future

28.750

S&P500

4.468..

Nuovi rimbalzi solo se le chiusure di seduta odierne (quelle del 14 settembre) saranno superiori a:

Dax Future

15.848

Eurostoxx Future

4.270

Ftse Mib Future

28.680

S&P500

4.488.

Continuiamo a ravvisare che ci siano le condizioni per ripartire al rialzo, ma nello stesso tempo non vediamo swng in tal senso. Questa è una fase difficile da decifrare e molto delicata. Bisogna rimanere molto cauti e attendere gli eventi senza anticiparli. Vedremo come saranno domani le chiusure settimanali. Per il momento continuano ad affollarsi swing e divergenze rialziste sugli oscillatori, ma è ancora troppo poco per dire rialzo.

