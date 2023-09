Chi si salverà domani nella prima Nomination del Grande Fratello? Le stelle non hanno dubbi, sarà lui ad avere l’immunità

È cominciata la nuova stagione del Grande Fratello e sono arrivate le prime Nomination. Domani sera scopriremo chi tra i cinque concorrenti si sarà guadagnato l’immunità, sempre importante. Val la pena, allora, provare a vedere il loro oroscopo per capire il prescelto dalle stelle.

Lunedì 11 settembre è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello che, quest’anno, unisce dei Vip a concorrenti normali. Subito, i concorrenti sono stati chiamati ad esprimere una preferenza per mandare al televoto alcuni di loro. In particolare, sono 5 quelli per i quali il pubblico da casa può votare.

Come molti lettori di Proiezioni di Borsa sanno, lo scorso anno, le stelle ci hanno aiutato a scoprire, in anticipo, gli esiti del televoto di tante puntate. Addirittura, ci hanno rivelato, con grande anticipo, la vincitrice del Grande Fratello Vip, ovvero Nikita Pelizon. Val la pena, allora, anche quest’anno, provare a indovinare il nuovo vincitore. Cominciando con il predire, in anticipo, i vincitori delle Nomination che, di volta in volta, saranno proposte al pubblico.

Chi si salverà domani nella prima Nomination del Grande Fratello? Grazie al suo segno zodiacale, lui non dovrebbe aver problemi

Come sa chi ha visto la puntata di lunedì, ci sono 5 concorrenti in Nomination. Si tratta di Anita Olivieri, Lorenzo Remotti, Giuseppe Garibaldi, Samira Lui, Vittorio Menozzi. Il televoto dovrà sancire chi, di questi, potrà godere della immunità in vista della Nomination di domani sera. Non ci sarà eliminazione, in questo caso, ma solo un sondaggio per capire chi, tra questi, è già diventato un beniamino del pubblico. Vediamo, allora, gli oroscopi per domani di ognuno di loro, per capire a chi sorrideranno le stelle.

Partiamo da Vittorio Menozzi, nato a Parma il 25 aprile del 2002. Lui è un Toro che, per domani, prevede qualche grattacapo per i nati sotto questo segno. Insomma, non sembra il prescelto dalle stelle. Anita Olivieri, invece, è nata il 25 maggio del 1997. Vuol dire che è dei Gemelli, per i quali, venerdì, si aspetta una giornata senza grandi emozioni. In pratica, non dovrebbe vincere, ma nemmeno arrivare ultima.

Ecco cosa prevedono le stelle per i 5 concorrenti che sono al televoto

Lorenzo Remotti è, invece, nato ad Alessandria il 1° luglio 1986. Il suo segno è il Cancro, quello che, per domani, è messo peggio come previsioni. Per loro, giornata piena di guai e cattive notizie. Il rischio, per l’astrologia, è che arrivi ultimo. Passiamo a Samira Lui, nata a Udine il 6 marzo 1988. È dei Pesci e domani sarà una giornata positiva in tanti campi. I

Infine, Giuseppe Garibaldi è nato a Palmi il 23 gennaio 1993. Lui è Acquario, quello con le previsioni migliori per venerdì. Insomma, alla domanda su chi si salverà domani nella prima Nomination del Grande Fratello, dovrebbe essere lui, Giuseppe, a vincere il televoto o, in alternativa, Samira. Le stelle sembrano non avere dubbi.