Dimezza i costi in bolletta investendo sulle ricette in padella: dai primi piatti ai dolci, senza friggere

Vuoi risparmiare sull’elettricità evitando le lunghe cotture in forno? Queste ricette sono la soluzione.

Una volta rientrati dall’ufficio, la giornata non è ancora finita: bisogna sistemare casa e soprattutto mettersi a cucinare per preparare la cena.

Vista la stanchezza, spesso molti decidono di puntare sui piatti pronti, per cui basta accendere il forno e aspettare che si scongelino a dovere.

Ma banalmente anche la torta salata farcita con gli avanzi di verdure, formaggi e salumi necessita di essere cotta in forno.

Insomma, questo elettrodomestico è una garanzia sotto tanti punti di vista, soprattutto perché ci sembra più sano.

Al contrario, quando si parla di cottura in padella è praticamente immediata l’associazione con il fritto.

Per quanto buonissimo, non è un toccasana né per la linea né tantomeno per il benessere quindi meglio non esagerare.

In realtà però, la cottura in padella non è per forza sinonimo di frittura e le ricette che proponiamo di seguito lo dimostrano.

Quindi, cosa aspetti? Dimezza i costi in bolletta investendo sulle ricette in padella: una volta provate, saranno il tuo asso nella manica.

Primi e secondi

Quante volte arrivi a casa con una gran voglia di pasta? Del resto, se a pranzo hai mangiato solo un’insalatona è più che normale.

Non resta dunque che mettere su l’acqua e ottimizzare i tempi preparando il sugo: basta anche semplicemente del pomodoro fresco.

Se proprio non dovessi averne in frigorifero o semplicemente non avessi voglia di sporcare una pentola in più, via libera ad un bel pesto pronto.

Qualora preferissi stare ancora più leggera e optare per il riso, suggeriamo quello con straccetti di pollo e zucchine, pronto in 15 minuti.

In alternativa, puoi usare il tacchino e altre verdure come carote, piselli o peperoni.

Dimezza i costi in bolletta investendo sulle ricette in padella: pronte a stupirti in pochi minuti

Proseguiamo quindi con i secondi: anziché la classica cotoletta fritta, potresti preparare pollo e peperoni, la classica pizzaiola o le scaloppine al limone.

Tutte ricette da fare appunto sui fornelli, ma del fritto neanche l’ombra.

Se invece preferisci un piatto unico ancora più veloce e spiccio, ti consigliamo la focaccia di zucchine in padella.

Ancor più veloci sono poi la torta di patate o la torta di pasta sfoglia farcita con ricotta, spinaci e uova sode.

E sapevi che anche i dolci possono essere preparati in padella? Tra le varie possibilità, ne citiamo una molto semplice.

Una torta soffice arricchita nell’impasto tradizionale con formaggio fresco, pere e cioccolato che si cuoce in una padella antiaderente per 30 minuti al massimo.