I look più belli ed eleganti del red carpet di Venezia: spendi poco con 4 abiti chic ispirati alla kermesse

Abiti da sogno sfoggiati da star e dive nel tappeto rosso della Mostra di Venezia. Che outfit hanno spopolato e i colori per ispirare il nostro look.

La Mostra internazionale d’arte cinematografica si è svolta quest’anno al lido di Venezia, tra il 30 agosto ed il 9 settembre. Un festival straordinario, diretto da Alberto Barbera, dove è possibile visionare in anteprima le pellicole d’autore, per diffondere la storia del cinema e valorizzare questa magnifica forma d’arte. Sul tappeto rosso del Palazzo del cinema di Venezia hanno sfilato molti personaggi noti e celebrità, sfoggiando dei veri look da star. In questa celebre kermesse, infatti, molti approfittano per indossare abiti glamour, eleganti, a volte anche sopra le righe, attirando la curiosità di fotografi e ammiratori. Gli abiti da red carpet sono realizzati, solitamente, da grandi stilisti e sono decisamente costosi, ma potrebbero rappresentare un’ispirazione per i nostri outfit più formali e chic.

I look più belli ed eleganti del red carpet di Venezia: total black anche per la Gerini

Nell’ottantesima edizione della Mostra di Venezia dive italiane e straniere si sono sbizzarrite con gli outfit, mostrando quelli più sofisticati, provocanti ed originali. C’è chi ha puntato sul total black semplice ma d’effetto, come il caso di Ilary Blasi, che indossa un abito Dior con corpetto e gonna ampia. Versione aderente e con spacco laterale è l’abito Valentino scelto da Carla Bruni, impreziosito da un fiore 3d e un profondo scollo sul petto. Claudia Gerini veste Armani, un abito divino e seducente in velluto nero, mentre Anja Rubik ne indossa uno firmato Saint Laurent.

Colpisce il luccicante abito lungo di Jessica Chastain di Gucci color bronzo, tempestato di paillette, e quello bianco in organza ricoperto di cristalli di Giulia Salemi. Abito rosso Vetements ispirato al celebre film “Pretty Woman” per Georgina Rodriguez, stesso colore per il vestito Prada, con scollo a barchetta, indossato da Benedetta Porcaroli. Magari non attraverseremo il tappeto rosso, ma alcuni di questi vestiti, nel colore, nel tessuto o nella forma potrebbero ispirarci per acquistare qualcosa di più economico

4 vestiti raffinati sotto i 100 euro

Ispirandoci al nero, colore che hanno scelto molte vip, potremmo brillare con il bellissimo abito a portafoglio, che troviamo da Motivi a circa 99 euro. È in similpelle, smanicato e lungo quasi alla caviglia, più stretto in vita ma cade morbido sui fianchi. Il nero è perfetto per cene ed aperitivi formali e per party esclusivi, come il rosso, un colore audace, indossato da più persone durante la kermesse.

Bellissimi quelli in vendita da Motivi, tra cui uno con scollo a V a 39,95 euro e molto aderente. Più classico, lungo in georgette plissè, l’abito color fragola, che sul sito ufficiale era in offerta a meno di 40 euro. Sotto i 50 euro gli abiti satin semplici e metallizzati, ma d’effetto che Zara propone con alcune varianti di scollatura, con o senza spalline. Ecco 4 vestiti da cerimonia sotto i 100 euro che potremmo acquistare e personalizzare con scarpe ed accessori.