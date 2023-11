La settimana appena conclusasi è stata la migliore dopo quella iniziale del 2023 quando il Ftse Mib Future portò a casa un rialzo settimanale superiore al 6%. Tuttavia, se si guarda al controvalore scambiato, si scopre che quella appena conclusasi è stata la migliore settimana dell’anno. Un risultato molto importante che potrebbe avere ripercussioni sull’andamento delle quotazioni nelle prossime settimane. Dopo il ribasso tra luglio e ottobre possiamo dire che il rialzo del Ftse Mib è già iniziato? Al momento non ci sono ancora certezze in quanto alcuni livelli chiave hanno resistito, ma andiamo a vedere maggiori dettagli nel prosieguo di questo articolo.

Il rialzo del Ftse Mib è già iniziato? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 3 novembre in rialzo dello 0,69% rispetto alla seduta precedente a quota 28.590. La settimana ha chiuso al rialzo del 4,91%.

Time frame giornaliero

Dopo l’esitazione in apertura di settimana, le quotazioni del Ftse Mib Future hanno accelerato al rialzo inanellando una sequenza di cinque sedute consecutive con chiusura superiore a quella del giorno precedente, un pattern che non si vedeva dal luglio 2023.

Anche tutti gli indicatori sono impostati al rialzo, per cui apparentemente potrebbero esserci tutte le condizioni per una continuazione del rialzo. Tuttavia, va notato che da due giorni le quotazioni non riescono a rompere al rialzo la resistenza in area 28.595 che già in passato aveva frenato il Ftse Mib Future. Solo una chiusura giornaliera potrebbe confermare il rialzo e spingere le quotazioni secondo lo scenario indicato in figura. I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso in cui le quotazioni chiudano sotto area 27.615.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma gli indicatori sono contrastati. Questa è la conseguenza dei vari tentativi falliti di superare l’ostacolo in area 29.233. Le quotazioni, quindi, sono bloccate all’interno del trading range 27.350 – 29.233. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al Ftse Mib Future.

