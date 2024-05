Oggi scade un importante setup rosso annuale e domani ci sarà l’ultima seduta di contrattazione della settimana. Un insieme di fattori grafici e temporali che potrebbe dare un importante impulso alla direzione dei prezzi. Si tornerà al rialzo oppure si inizierà a scendere? Quali sono i livelli da monitorare nei prossimi giorni per mantenere il polso della situzione? Da oggi il rialzo dei mercati è alla prova del nove. Frattanto, sul tavolo rimangono sempre le variabili delle ultime settimane: i tassi verranno tagliati? E in che misura? Ci sarà recessione o soft landing? Come reagiranno gli utili delle società?

Tassi e mercati

Il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha affermato che la Banca Centrale Europea (BCE) non deve necessariamente continuare a ridurre i tassi d’interesse subito dopo un eventuale taglio a giugno, anche se l’inflazione continua a dirigersi verso l’obiettivo del 2%. In un’intervista, Nagel ha sottolineato che un taglio dei tassi a giugno non implica ulteriori riduzioni nelle riunioni successive del Consiglio direttivo della BCE, indicando che le decisioni non sono preprogrammate.

Attualmente, l’inflazione è al 2,4% e Nagel prevede che resterà a questo livello per qualche mese prima di iniziare a calare verso il target del 2%. Alcuni membri del Comitato esecutivo della BCE, come Isabel Schnabel, Pierre Wunsch, Klaas Knot e Martins Kazaks, ritengono che ulteriori tagli a giugno potrebbero essere prematuri, anche se la BCE ha quasi promesso un taglio dei tassi il 6 giugno.