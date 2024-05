Siamo a un punto nodale per i mercati e non neghiamo che dal punto di vista grafico, nonostante il forte rialzo degli ultimi mesi, questa tendenza potrebbe anche continuare. Alla luce delle ultime notzie, ora andfremo a studiare Quale futuro per Google dal punto di vista grafico.

Ultime news

Secondo Bloomberg News, Apple è vicina a un accordo per integrare la tecnologia di OpenAI, creatore di ChatGPT, nella prossima piattaforma iOS 18. Questa collaborazione permetterebbe ad Apple di includere un chatbot popolare in nuove funzioni di Intelligenza Artificiale che verranno presentate il mese prossimo. Le discussioni con OpenAI sono diventate più intense da aprile, ma non è certo se l’accordo sarà concluso a breve.

Durante la Worldwide Developers Conference di giugno, Apple dovrebbe annunciare sviluppi significativi nell’IA, elaborando alcune nuove funzioni in centri dati con chip personalizzati. La notizia delle trattative tra Apple e OpenAI ha causato un calo delle azioni di Alphabet, la società madre di Google, che aveva precedentemente discusso con Apple per una licenza del suo chatbot Gemini senza raggiungere un accordo.

Gli analisti di Barclays suggeriscono che, anche con l’implementazione di Gemini, il miglioramento di Siri potrebbe ridurre le entrate di Google (GOOGL) dalla ricerca, poiché le nuove funzioni AI di Siri potrebbero diminuire l’uso della ricerca tramite digitazione sull’iPhone. Ciò potrebbe influire negativamente sui ricavi di Google, stimati a poco meno di 120 miliardi di dollari quest’anno, sebbene attualmente non ci siano prove di una perdita di quota di mercato nelle ricerche web.

Gli analisti avvertono che le preoccupazioni per l’IA che assume funzioni di ricerca fondamentali potrebbero crescere nella seconda metà dell’anno, cambiando il modo in cui gli utenti interagiscono con i dispositivi e riducendo la navigazione tramite app e digitazione.

Le valutazioni degli analisti per le due società quotate a Wall Street

Ecco come risulta dal siti Marketscreener.

Apple

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 45

Ultimo prezzo di chiusura 192,4 USD

Prezzo obiettivo medio 204,9 USD

Differenza / Target Medio +6,53%

Alphabet

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 59

Ultimo prezzo di chiusura 177,8 USD

Prezzo obiettivo medio 191 USD

Differenza / Target Medio +7,37%

Quale futuro per Google?

Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 130,665 e il massimo a 178,77. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 177,85. La tendenza di breve e lungo termine secondo i nostri modelli è rialzista. Il primo supporto grafico è individuato in area 164. Fino a quando reggerà questo livello, il rialzo potrebbe continuare.

Le azioni Apple invece, hanno segnato da inizio anno il minimo a 163,85 e il massimo a 195,86. Negli ultimi giorni il prezzo si aggira intorno a 192 dollari. La tendenza di breve e lungo termine secondo i nostri modelli è rialzista. Il primo supporto grafico è individuato in area 168,88. Fino a quando reggerà questo livello, il rialzo potrebbe continuare.

