Pollo al forno: ecco la ricetta estiva di Csaba dalla Zorza che conquisterà tutti a pranzo o a cena

Con il caldo in estate abbiamo bisogno di bere molto. Oltre ad assumere acqua e succhi di frutta, però, bisogna mangiare. Si ha poca voglia di cucinare, ma ogni tanto desideriamo un piatto saporito. Possiamo provare una ricetta di Csaba dalla Zorza con pollo e altri gustosi ingredienti. Vediamo come eseguirla.

L’afa di luglio e agosto ci porta a bere acqua e bibite per placare la sete. In certi casi, sotto consiglio medico, potremmo anche assumere degli integratori. Si preferisce mangiare qualcosa di leggero, soprattutto le insalate. Ogni tanto si può variare con una buona parmigiana di melanzane oppure di zucchine.

Una carne molto versatile

Per quanto riguarda la carne, quando ci si riunisce con amici e parenti è bello fare delle grigliate. In altri momenti possiamo preparare del pollo in modo semplice e gustoso.

Sembrerebbe che dopo quella di maiale la carne di pollo sia la più consumata al Mondo. Sarebbe abbastanza povera di grassi se togliamo la pelle e conterrebbe delle proteine utili a grandi e bambini. Si presta a tante preparazioni.

Mangiamo di solito la classica fettina di pollo fritta, ma anche bocconcini sbollentati e uniti a un’insalata di patate e carote. Pensiamo anche al brodo.

Uno dei piatti più amati è il pollo al forno. Ogni famiglia ha dei trucchetti per cuocerlo bene e Csaba dalla Zorza nel suo sito ci suggerisce una versione estiva. Questa grande esperta di cucina, mise en place e bon ton ha ottenuto popolarità grazie ad alcuni programmi tv. Il più noto è stato Cortesie per gli ospiti. Scopriamo una sua ricetta per fare un figurone con gli ospiti.

Pollo al forno: ecco la ricetta estiva con tante verdure

Per fare il pollo al forno con verdure estive di Csaba dalla Zorza per 4 persone occorrono:

8 fusi di pollo :

16 patate novelle;

un peperone giallo piccolo;

2 foglie di alloro;

alcuni pomodori Piccadilly;

dei rametti di timo fresco;

200 g di spinaci freschi;

uno spicchio d’aglio ;

olio d’oliva ;

sale e pepe.

Dopo eventualmente aver pulito il pollo, sistemarlo in una casseruola ideale per il forno o una pirofila. Inserire aglio, timo e alloro, un pizzico di pepe e di sale. Pelare le patate e tagliarle. Unirle ai fusi insieme ai pomodorini e ai pezzi di peperone. Irrorare gli ingredienti con olio di oliva e mescolare.

Aggiungere qualche cucchiaio di acqua e cuocere in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Si può controllare la cottura bucando la carne. Se esce del liquido incolore sarà pronta. Qualche minuto prima di sfornare aggiungere gli spinacini. Alla fine aggiustare il gusto con poco sale e pepe e servire su un piatto da portata. Csaba dalla Zorza suggerisce di accompagnare questa pietanza con circa 150 g di riso basmati cotto senza sale. Pollo al forno: ecco la ricetta estiva semplice e ricca di gusto.