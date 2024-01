Fare previsioni significa lavorare con probabilità a favore e queste si possono avverare o meno. Se le previsioni vengono estrapolate da una serie storica queste possono avere una forte probabilità di verifucarsi. Se non si avvia questo processo logico e matematico invece, trattasi di mera elucubrazione mentale. Si può fare una previsione attendibile se a determinate cause si possono legare determinati effetti. Non sempre tutto si ripete alla perfezione, ma le probabilità sono alte che una parte del passato se non tutta, possa ripetersi e verificarsi. Siamo nella prima settimana dell’anno e da ora in poi il rialzo dei mercati azionari potrebbe avere i giorni contati.

Il pattern

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 3 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini azionari analizzati in questo articolo:

Dax Future

16.665

Eurostoxx Future

4.473

Ftse Mib Future

30.234

S&P500

4.704,81.

Come regolarsi invece per la settimana appena iniziata?

La situazione grafica rimane inalterata. Infatti, il trend rimarrà rialzista se le chiusure del 5 gennaio saranno superiori a:

Dax Future

16.795

Eurostoxx Future

4.530

Ftse Mib Future

30.480

S&P500

4.758.

Il rialzo dei mercati azionari potrebbe avere i giorni contati

Il nostro studio sulle serie storiche restituisce questo percorso campione per l’anno in corso:

Inizio di una fase laterale ribassista entro la metà del mese di gennaio, e poi minimo annuale a maggio e massimo a dicembre. Rendimento atteso fra il 7 e il 10%.

Come al solito andremo a valutare i livelli grafici e i punti di inversione di volta in volta, ma si iniziano ad affollare probabilità a sfavore di ulteriori rialzi di breve termine. Un primo step è la data di domani e poi quella di lunedì. Siamo infatti a cavallo di un primo setup statico che è quello del 6 gennaio. A ridosso di questa data i volumi, dopo la forte contrazione a cavallo delle feste, torneranno alla normalità e inizierà il vero anno di contrattazione.

Vedremo poi cosa accadrà.

