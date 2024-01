Non sempre è necessario raggiungere i 20 anni di contributi per andare in pensione a 67 anni. Infatti esistono alcune misure in deroga ai requisiti vigenti che permettono il pensionamento con una carriera inferiore.

Certo, sono misure particolari soggette a particolari condizioni. Ma ciò non toglie il fatto che sono misure che permettono di accedere al pensionamento con una carriera corta e inferiore ai limiti vigenti.

Prenderà la pensione nel 2024 chi ha 15 anni di contributi e sfrutta misure in deroga, ecco quali

Per andare in pensione nel 2024 con la quiescenza di vecchiaia serve arrivare a 67 anni di età e completare almeno 20 anni di contributi. Ma pure quest’anno ci saranno lavoratori che potranno uscire, sempre a 67 anni, ma con 15 anni di contributi versati. Basta rientrare in una delle tre deroghe Amato. Si tratta di misure che operano al di fuori dei limiti vigenti per la pensione di vecchiaia. Il fattore di riferimento è la condizione del lavoratore nel lontano 1992. Per esempio, la prima deroga Amato permette ad un lavoratore con 15 anni di contributi, di andare in pensione a 67 anni, ma solo se i 15 anni di versamenti sono stati accreditati al diretto interessato entro il 31 dicembre 1992.

Ecco come funzionano le deroghe Amato

Sempre entro il 31 dicembre 1992 bisogna essere stati autorizzati al versamento dei contributi volontari per rientrare nella seconda deroga Amato. In questo caso, il lavoratore entro la fine del 1992 deve aver ottenuto dall’INPS il via libera alla cosiddetta prosecuzione volontaria dei versamenti. E basta l’autorizzazione, perché l’accesso alla pensione con 15 anni di contributi vale anche per chi, nonostante l’autorizzazione, non ha dato proseguo ai versamenti. Infine, la terza deroga Amato permette a chi ha avuto la sfortuna di maturare una carriera lavorativa discontinua e frammentata, di andare comunque in pensione. Prenderà la pensione nel 2024 chi si trova nelle seguenti condizioni. Serve l’iscrizione ed il primo versamento all’assicurazione previdenziale obbligatoria non più giovane di 25 anni. Ed inoltre serve avere almeno 10 anni di lavoro, coperti da meno di 52 settimane di contributi, cioè anni di lavoro non coperti interamente dai versamenti assicurativi.