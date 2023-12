Perché acquistare obbligazioni o BTP e titoli di Stato nel 2024? Qual è il ruolo delle obbligazioni in un ipotetico portafoglio? 

Il Mondo degli investimenti è senza dubbio vastissimo in termini di potenziali soluzioni. L’industria finanziaria sforna di continuo sempre nuovi prodotti, per la gioia degli investitori. Quello delle obbligazioni resta però il mercato mobiliare più vasto al Mondo tra quelli disponibili. Ora, perché acquistare obbligazioni o BTP e titoli di Stato nel 2024?

I bond possono essere sia di origine sovrana, cioè emessi da uno Stato o un Ente pubblico, che corporate, emessi da una società. In entrambi i casi il sottoscrittore effettua un prestito all’emittente del titolo.

Il reddito fisso quale alternativa alla liquidità: in quali casi?

Per l’investitore completamente avulso al rischio il reddito fisso rappresenta una buona alternativa alla liquidità. Si tratta infatti di strumenti di investimento in cui l’emittente s’impegna al rimborso del capitale a scadenza o a una certa data prefissata. Inoltre riconoscono un interesse nel corso della loro vita di maturazione.

Tuttavia, chi rifugge completamente anche la minima idea di mettere a repentaglio il capitale farebbe bene a considerare il risparmio postale. Qui l’emittente garantisce il rimborso del capitale in qualsiasi momento, entro i termini di prescrizione. Inoltre riconosce sempre il valore nominale iniziale, più gli eventuali interessi netti nel frattempo maturati e riconosciuti.

Generare una rendita costante e periodica

Una seconda ragione che porta all’acquisto di un bond è quello di assicurarsi una rendita periodica nel tempo. Lo strumento paga infatti un interesse che a seconda dei casi può essere fisso o fisso e crescente oppure variabile. Inoltre può arrivare tutto alla fine come nel caso degli zero coupon o durante il periodo di maturazione. In questo caso di norma la cedola è più speso semestrale o annuale, ma non mancano periodicità trimestrali come nel caso del recente BTP Valore 2028.

Anche le azioni di Borsa danno modo di incassare una rendita periodica nel tempo attraverso lo stacco dei dividendi. Tuttavia, il loro pagamento e la loro entità è a discrezione della società. Nel caso dei bond, invece, quello flusso è dovuto dal debitore e il rendimento è già noto a priori.

Perché acquistare obbligazioni o BTP e titoli di Stato nel 2024?

Un’altra ragione che può portare all’acquisto di bond anche l’anno prossimo sta nel potenziale apprezzamento del capitale nel tempo. Dall’emissione al termine questi strumenti sono liberamente scambiati sui mercati regolamentati. Pertanto il loro prezzo fluttua liberamente in base alle macro dinamiche del mercato e dello strumento specifico di riferimento, ossia:

l’andamento dei tassi di riferimento (in Europa, quelli BCE);

lo spread;

le dinamiche dell’inflazione;

il merito creditizio dell’emittente, in genere riassunto nel suo rating.