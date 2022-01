Nell’ultimo anno il titolo Sciuker Frames è stato uno dei migliori di Piazza Affari con un rialzo di oltre il 300%. Tuttavia, non tutti i rialzi, anche quelli più esplosivi, possono continuare all’infinito. C’è bisogno di pause rigeneranti che permettono di ripartire nuovamente con rinnovate energie.

Ed è proprio quello che è successo al titolo in questione. Come si vede dalla figura (linea tratteggiata), il raggiungimento degli obiettivi rialzisti fa scendere le azioni Sciuker Frames, ma è solo un’occasione di acquisto.

Ma andiamo per gradi. Nell’ultimo report del nostro Ufficio Studi si faceva notare come, nonostante il lungo rialzo c’era ancora molto spazio al rialzo. In particolare, si indicava in area 11 euro la massima estensione del rialzo. A quel punto le quotazioni, che orbitavano in area 7 euro sono partite per un rialzo di poco inferiore al 60%. Al raggiungimento dell’obiettivo rialzista, però, è iniziato con precisione chirurgica il ribasso che vediamo tuttora in corso, ma che potrebbe essere arrivato al capolinea.

Come si vede dalla figura, infatti, le quotazioni si sono appoggiate al supporto in area 9,14 euro (II obiettivo di prezzo). Se la tenuta di questo livello dovesse essere confermata anche nella settimana del 17 gennaio, meglio se accompagnata da un segnale di acquisto del BottomHunter o dello Swing Indicator, allora i rialzisti potrebbero riprendere il sopravvento.

In caso contrario partirebbe l’ultima gamba del ribasso con obiettivo in area 8 euro (III obiettivo di prezzo). Per completezza va detto che la settimana appena conclusasi ha visto anche concretizzarsi un segnale di vendita dello Swing Indicator. Lo scenario ribassista, quindi, rimane quello più probabile.

Il raggiungimento degli obiettivi rialzisti fa scendere le azioni Sciuker Frames, ma è solo un’occasione di acquisto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Sciuker Frames (MIL:SCK) ha chiuso la seduta del 14 gennaio in ribasso dello 0,22% rispetto alla seduta precedente con un ultimo prezzo a 9,20 euro.

Time frame settimanale